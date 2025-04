La povera Ilaria Sula è stata trovata senza vita in una valigia, uccisa dal suo ex fidanzato, Mark Samson, un 23enne filippino che evidentemente non aveva accettato la fine della loro relazione.

Chi l’ha visto ha potuto parlare con il padre di Ilaria Sula, che ha raccontato di non aver mai creduto alla tesi dell’allontanamento volontario: “Io lo sapevo che mia figlia non stava fuori, me lo sentivo che non stava in giro perchè non era il comportamento di mia figlia, sapevamo che era sparita, una chiamata l’avrebbe sempre fatta, in qualsiasi posto fosse, ci avrebbe sempre tranquillizzati. Noi ci siamo allarmati subito, non era un suo comportamento, lei era educata e gentile”. E ancora: “La sentivamo quasi tutti i giorni ma ultimamente ci aveva detto che doveva studiare per un esame e allora le dissi che visto che sarebbe dovuta tornare sabato a Terni non le avrei dato più fastidio”.

ILARIA SULA, IL PADRE: “SI SAREBBE LAUREATA AD OTTOBRE”

“Lei era da tre anni a Roma – ha continuato il papà di Ilaria Sula – si sarebbe laureata a ottobre del 2025, mancava solo l’esame di statistica”. Sul killer: “Mai visto questo ragazzo prima di questa domenica, stavano insieme da un anno e mezzo/due, noi non sapevamo che si erano lasciati, lo abbiamo scoperto questa domenica, ce l’hanno detto le inquiline”, le ragazze con cui viveva Ilaria Sula a Roma.

“Noi l’abbiamo incontrato sabato – prosegue il papà riferendosi a Mark Samson – e sembrava preoccupato, non ci ha detto niente, solo che gli dispiaceva tanto. Non è venuto con noi a fare la denuncia, siamo andati noi con le inquiline”. Quindi ha ribadito: “Ilaria non ci raccontava niente di nulla. Con lui ci abbiamo parlato domenica in questura per la denuncia, sembrava tranquillo, anzi mi ha abbracciato”.

ILARIA SULA, IL PADRE: “CONTINUAVA A MANDARE MESSAGGI MA…”

Il padre ha ricevuto dei messaggi dalla figlia anche nei giorni in cui era data per scomparsa: “Come se fosse stata mia figlia, invece era un’altra persona – era proprio Mark Samson che usava il telefono dell’ex fidanzata – mi diceva che stava bene, che sarebbe tornata a Terni fra un mese o l’altro ancora, mi diceva di non preoccuparsi che stava bene. Mandava messaggi anche tramite social e Instagram perchè sapeva tutti i codici, mandava i messaggi anche alle amiche, lui sapeva tutto”.

E ancora: “Il telefono di mia figlia era sempre spento: lui andava in una parte, accendeva il telefono, mandava il messaggio e poi lo spegneva, lo teneva acceso un minuto. Mia moglie chiede di far tornare in vita mia figlia”, conclude l’intervista il padre di Ilaria Sula, per poi salutare la giornalista in lacrime. Una vicenda davvero drammatica quella con protagonista la 22enne di Terni, l’ennesimo femminicidio degli ultimi mesi verificatosi in Italia.