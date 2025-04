Sono parole strazianti quelle della signora Genzine, la mamma di Ilaria Sula. Quest’ultima è stata ammazzata dall’ex compagno, Mark Samson, in quanto non accettava la fine della relazione: ha preso un coltello, l’ha uccisa, poi la messa in una valigia ed è tornato a fare la stessa vita di prima. Fortunatamente la sua finta apparenza è stata smascherata dagli inquirenti, che hanno ricostruito tutto scoprendo ciò che fosse realmente accaduto: la povera Ilaria Sula non si era allontanata di sua spontanea volontà come volesse far credere Mark Samson (che nel frattempo si era impossessato del WhatsApp e dei social della vittima), ma era stata brutalmente uccisa.

“Mi hanno tolto il cuore” spiega al Tg1 la donna, raccontando di non sapere come farà ad andare avanti senza di lei “è tutto per me”, aggiunge disperata. Flamur Sala, il padre della giovane, si domanda come sia stato possibile ridurre una ragazza così, in una valigia, chiedendosi se sia un corpo umano, una persona, o un oggetto: “Un maglione, o un paio di scarpe?”.

ILARIA SULA, LE PAROLE DEI GENITORI

Parole anche nei confronti della mamma di Mark Samson, che ha ammesso di aver aiutato il figlio a ripulire la scena del crimine, lavando via il sangue: “Non doveva farlo, bastava chiamare i soccorsi, magari potevano provare a salvarla”. Probabilmente Ilaria Sula era già morta, ma in ogni caso il gesto della madre resta incomprensibile. “Ho fatto mille chiamate”, aggiunge Genzine, ricordando i momenti in cui la figlia era data per dispersa, precisando di aver subito capito, di aver “subito pensato al peggio”.

Alla fine ha avuto ragione lei, l’ennesima storia fotocopia di quelle che abbiamo purtroppo raccontato negli ultimi anni. La mente va subito a Giulia Cecchettin, ammazzata brutalmente da Filippo Turetta, quando Ilaria Sula spiega che la figlia “voleva una festa di laurea”, visto che la 22enne stava per completare il suo percorso di studi, proprio come la giovane ammazzata a Padova, anche lei dal suo ex fidanzato.

ILARIA SULA, IL PAPA’: “MARK SAMSON MARCISCA IN GALERA”

Il papà di Ilaria chiede ora giustizia: “Deve marcire in galera tutta la vita”, dice riferendosi a Samson, mentre il fratello minore della vittima, Leon, vorrebbe conoscere quali sono stati gli ultimi istanti di vita della sorellona: “Cosa ha detto, se ha chiamato i genitori, se ha pensato alla sua famiglia”. Momenti drammatici, magari la povera Sula non ha avuto nemmeno il tempo di comprendere cosa sia accaduto, visto che al momento l’atto omicidiario non è stato ancora ricostruito nella sua interezza.

Mark Samson continua a parlare di un raptus di follia, forse per evitare l’aggravante della premeditazione che in un eventuale processo significherebbe solo una parola, ergastolo, ma gli inquirenti continuano ad avere ancora molto dubbi, soprattutto sul fatto che il 23enne filippino abbia agito in completa autonomia, non tanto nell’omicidio quanto nelle fasi successive, quindi l’occultamento del cadavere e l’invio dei messaggi a famigliari e amici da parte del telefono di Ilaria Sula, per depistare le indagini.