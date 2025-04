Omicidio Ilaria Sula: potrebbe aggravarsi la posizione di Nors Man Lapaz, la madre del giovane filippino reo confesso Mark Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere nell’ambito dell’inchiesta che vede il figlio accusato di aver ucciso l’ex fidanzata 22enne. Teatro del delitto il loro appartamento del quartiere Africano di Roma dove, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, gli investigatori avrebbero trovato tracce di sangue in diverse stanze a indicare un verosimile tentativo di difesa e di fuga della vittima durante l’azione omicidiaria.

Ilaria Sula sarebbe stata uccisa a coltellate mentre i genitori del giovane erano in casa, picchiata, secondo l’autopsia, prima di essere colpita a morte dall’ex fidanzato. La madre avrebbe ammesso di aver aiutato il figlio a “ripulire” la scena del crimine, ma se venisse confermato che Ilaria Sula ha cercato di difendersi tra quelle mura tutto potrebbe assumere contorni ancora più foschi e la situazione dei coniugi Samson potrebbe incrinarsi.

Omicidio Ilaria Sula: l’ipotesi sul ruolo della madre di Mark Samson

Al momento non si esclude che Ilaria Sula possa essere stata percossa dopo una tentata violenza sessuale prima di essere uccisa. Ad alimentare questa pista sarebbero le lesioni riscontrate sul corpo della ragazza, in particolare ematomi e graffi al volto e al collo.

Parallelamente a questa ipotesi, avanza quella che vedrebbe al vaglio un presunto coinvolgimento più profondo della madre del reo confesso Mark Samson nelle fasi cruciali del delitto. Gli inquirenti starebbero infatti valutando l’eventualità che la donna possa aver visto Ilaria Sula ancora in vita, ma gravemente ferita, omettendo di allertare i soccorsi. Una situazione che cambierebbe notevolmente la posizione di Nors Man Lapaz virando su una possibile contestazione di concorso in omicidio.

