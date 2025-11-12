Al via il processo nei confronti di Mark Samson, autore dell'omicidio di Ilaria Sula: ecco le dichiarazioni di genitori e avvocato vittima

L’omicidio di Ilaria Sula stamane a Storie italiane, con la prima udienza del processo nei confronti di Mark Samson, ex fidanzato della povera ragazza, accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. All’udienza si sono presentate una cinquantina di persone a sostegno dei genitori di Ilaria Sula, proprio per far sentire la loro vicinanza a questa famiglia distrutta.

Delitto di Garlasco, minacce a Lovati/ L'avvocato: “Non so da dove arrivano, non ho paura né nemici”

“Cerchiamo giustizia per Ilaria – le parole in lacrime del padre della ragazza – lei non meritava questa fine, era la cosa più preziosa che avevamo nella nostra vita, non è giusto, l’unica cosa che cerchiamo è che sia fatta giustizia come deve essere fatta, come Ilaria meritava”. E ancora: “I parenti sono sempre vicini a noi. Ho visto il carnefice di mia figlia, ma io voglio vedere mia figlia, lui non mi interessa, non esiste proprio. È una ferita che non guarisce mai. Perché la madre non ha chiamato il pronto soccorso e l’ambulanza invece di aiutare il figlio colpevole?”, ha giustamente domandato il padre.

Pierina Paganelli/ Manuela Bianchi: “Ora vivo in una cucina e non trovo lavoro, vorrei tornare indietro”

OMICIDIO ILARIA SULA, PROCESSO AL VIA: COSA SUCCEDE

Non va infatti dimenticato che anche la madre di Mark Samson è finita sotto indagine e sarà processata, così come spiegato dall’avvocato della famiglia di Ilaria Sula: “Si va al giudizio immediato – le parole del legale – questa è stata un’udienza destinata alla valutazione dell’ammissione delle parti civili”.

“A dicembre si sentiranno i primi testimoni, quindi il tribunale ha dato un segno forte di rapidità: ha fissato un calendario di udienze e per noi è molto importante. Adesso, il 9 dicembre, cominceranno a essere sentiti come testimoni gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno indagato e ritrovato il corpo di Ilaria, un passaggio importantissimo perché si ricostruirà quanto accaduto di terribile: prima l’occultamento, poi la scoperta.



Delitto Garlasco, Savu: "Sono stato costretto a lasciare l'Italia"/ "È ora di scarcerare Alberto Stasi"

OMICIDIO ILARIA SULA, L’AVVOCATO E IL RUOLO DELLA MAMMA

“La madre? È la parte che è più difficile far comprendere ai miei assistiti – ha continuato l’avvocato – la madre verrà processata a parte, patteggerà una pena, concorre solo nell’occultamento, non rischiando praticamente nessun tipo di condanna detentiva, cosa che è stata difficilissima da spiegare a queste persone. La madre all’inizio ha dato tante versioni: c’è stata una negazione iniziale, poi un’ammissione di quello che era stato il suo ruolo”.

Infine, le pochissime parole della mamma di Ilaria Sula, disperata: “Ringraziamo tutti i parenti, vogliamo Ilaria, la nostra figlia, la nostra bambina. Ci ha tolto tutto, ci ha tolto il cuore. La nostra vita non è più come prima, sentiamo tanto la mancanza di Ilaria”. Ilaria Sula, ricordiamo, è stata ammazzata il 25 marzo scorso a Roma da parte del suo ex fidanzato Mark Samson, che non aveva accettato la sua separazione. Inizialmente aveva depistato, inviando anche dei messaggi alle amiche con il telefono di lei, per poi crollare sotto l’evidenza dei fatti: ora il giovane rischia di passare gran parte della sua vita in una cella.