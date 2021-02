Omicidio Ilenia Fabbri/ Amica figlia sotto protezione: è unica testimone del delitto

L’omicidio di Ilenia Fabbri, la donna di 46 anni uccisa a Faenza nel suo appartamento lo scorso 6 febbraio, sarà al centro della nuova puntata di oggi di Chi l’ha visto. Emergono importanti novità in merito al giallo che attualmente vede indagato l’ex marito della vittima, in concorso con l’assassino. Secondo la procura, infatti, continua a reggere l’ipotesi di un delitto su commissione e non si esclude che il sicario abbia agito proprio su mandato di Claudio Nanni. Il 53enne è chiamato a rispondere di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota.

L’unica testimone del delitto di Ilenia Fabbri sarebbe l’amica della figlia Arianna, la quale era rimasta in casa a dormire quando proprio in casa della donna, alle 6 del mattino, si è compiuto l’omicidio. Come riferisce Il Fatto Quotidiano online, ora la giovane è stata inserita nel programma di protezione. Da quanto si apprende, la testimone finora avrebbe fornito elementi fondamentali ai fini dell’inchiesta dal momento che fu proprio lei a sentire dei rumori sospetti in casa, poi le urla di Ilenia, facendo così scattare prontamente l’allarme chiamando Arianna, che nel frattempo si trovava in viaggio con il padre Claudio Nanni. Sempre lei ha potuto riferire agli inquirenti le ultime parole della vittima: “Chi sei? Cosa vuoi?”, utili a capire che Ilenia non conosceva di fatto il suo assassino.

OMICIDIO ILENIA FABBRI: PROGRAMMA DI PROTEZIONE PER AMICA DELLA FIGLIA

Sempre l’amica della figlia di Ilenia Fabbri ha contribuito con la sua testimonianza a fornire l’identikit del possibile assassino della donna: un uomo molto alto, ben piazzato, dalle spalle grosse e vestito di scuro. Nella giornata di ieri gli inquirenti hanno sentito altri testimoni. Oltre alla giovane che negli ultimi tempi è stata vicina all’indagato anche altre quattro persone, ascoltate su un possibile esecutore materiale del delitto, che non si esclude possa essere anche una persona non esperta. Nella giornata di ieri sono stati eseguiti nuovi sopralluoghi nella casa diventata teatro del delitto dove gli agenti hanno fotografato alcuni fogli manoscritti della vittima, soprattutto appunti su contenziosi civilistici in sospeso con l’ex marito. In seguito alla loro separazione nel 2018, la donna aveva ottenuto dal giudice la casa coniugale ma si recente aveva promosso una causa di lavoro per 100mila euro relativa a mancati compensi per la sua collaborazione nell’impresa di famiglia. La nuova udienza si sarebbe dovuta tenere il 26 febbraio. Gli inquirenti a quanto pare mirano a fare chiarezza su questo aspetto in particolare. Intanto dopo il sopralluogo, il difensore dell’indagato, l’avvocato Guido Maffuccini, ha chiarito che Nanni “si dichiara innocente” e che i rapporti con la ex moglie erano inesistenti da 2-3 anni. “E’ sempre molto provato ma deve resistere per la figlia”, ha aggiunto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA