Omicidio Ilenia Fabbri, audio ex marito/ “Oddio, mi sento male”. E spunta un video…

Ci sono diverse testimonianze della rabbia di Claudio Nanni nei confronti di Ilenia Fabbri, la donna di 46 anni sgozzata in casa a Faenza. Come quella dell’amica della vittima: «Se vinco la causa mi ammazza e non si sporcherebbe neanche le mani», le avrebbe detto. Un amico, come riportato dal Corriere della Sera, l’ha vista il lacrime: «Era il periodo della separazione, si sentiva in pericolo, minacciata». Ma c’è pure l’ex fidanzata dell’uomo, la prima donna con cui ha avuto una storia dopo la separazione: «Per due volte, uscendo dallo studio dell’avvocato, l’ho sentito dire che le avrebbe mandato qualcuno a casa». Secondo la Procura di Ravenna, che sta indagando per l’omicidio, il 53enne meccanico potrebbe essere il mandante.

L’uomo avrebbe provato a costruirsi un alibi di ferro: l’idea era di fare entrare l’assassino in casa mentre lui era con la figlia, in viaggio verso Milano a ritirare un’automobile. Ma quella notte a casa dell’ex moglie c’era la compagna della figlia, che li ha subito allertati dopo aver sentito le urla della donna.

OMICIDIO ILENIA FABBRI: SPUNTANO UN VIDEO E UN AUDIO

Se l’ex marito di Ilenia Fabbri è sospettato di essere il mandante dell’omicidio, manca però ancora l’assassino. Ci sono però delle immagini, quelle dalla telecamera vicino alla casa della vittima. Alle 5:45 c’è un uomo con un cappuccio in testa. Per gli inquirenti ha un fare sospetto, sembra attendere qualcosa. Cambia marciapiede, poi torna indietro. Aspettava il passaggio di Claudio Nanni? Sono in corso le analisi dei video di altre telecamere di Faenza che potrebbero aver ripreso lo stesso uomo prima e dopo l’omicidio. C’è poi una lunga registrazione telefonica, secondo Repubblica. Si tratta di 21 minuti di una conversazione trovata sul cellulare dell’uomo. Questi aveva installato un’applicazione che gli consentiva di conservare le chiamate. La telefonata comincia alle 6:08 e termina alle 6:29 del 6 febbraio scorso, in concomitanza con l’omicidio. È la chiamata della compagna della figlia, barricatasi in camera dopo aver sentito le urla della suocera. La figlia gli chiede di andare più veloce e lui dice: «Oddio, mi sento male». Pare che l’uomo non sapesse della presenza della giovane. Quando la figlia l’ha esortata a prendere un attizzatoio da camino per uscire a controllare, il padre le ha invece consigliato di restare in camera. Un altro tassello di una vicenda intricata.



