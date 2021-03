Omicidio Ilenia Fabbri/ Confessione killer Barbieri “L’ho accoltellata mentre urlava”

L’omicidio di Ilenia Fabbri torna a tenere banco nel corso della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”, condotta da Eleonora Daniele. Come raccontato dall’inviato del programma, Edoardo Lucarelli, da una piazzola di sosta situata sull’autostrada A14 (chilometro 53+250) il killer della donna, Pierluigi Barbieri, ha gettato l’arma con cui ha ucciso la vittima. Lui e l’ex marito di Ilenia Fabbri in autunno hanno provato a uccidere due volte la 46enne, sino al terzo tentativo del 6 febbraio scorso, purtroppo andato a buon fine.

Dalla confessione fornita dall’omicida, si apprende che “l’idea era quella di fingere un furto e uccidere la moglie di Claudio. Io dovevo aprire i cassetti e buttare la roba in giro. Sono entrato in casa dal garage con un manico di martello in teflon, che poi ho gettato in autostrada. Le chiavi me le ha date lo stesso Nanni. Ilenia era sveglia nel suo letto, si è messa a urlare e scappare. Io l’ho uccisa con il coltello e poi l’ho lasciato nel lavello. Non ho avuto tempo di simulare il furto, perché nel frattempo ho sentito rumori che mi hanno allarmato”.

OMICIDIO ILENIA FABBRI, IL KILLER: “ERO SOTTO EFFETTO DI COCAINA”

Pierluigi Barbieri, killer di Ilenia Fabbri, ha spiegato agli inquirenti che Claudio Nanni, ex marito della vittima, “non mi ha dato nessun anticipo economico. Gli accordi erano di 20mila euro e una macchina: Sto dicendo la verità, voglio liberarmi la coscienza di questo tipo”. L’uomo ha poi ammesso anche che quel giorno era sotto effetto di cocaina, quasi come se volesse provare ad attuare una strategia difensiva per ottenere uno sconto di pena. Intanto, ieri la buca presso la quale in passato Barbieri avrebbe dovuto seppellire Ilenia Fabbri, è stata fatta chiudere dal Comune, poiché ha attirato una grande attenzione mediatica e, per questo motivo, si è deciso di cancellarla del tutto. Intanto, la figlia Arianna, ancora comprensibilmente sotto choc per quanto accaduto, non si dice del tutto convinta della confessione dell’aggressore della madre.

