OMICIDIO ILENIA FABBRI/ Ipotesi delitto su commissione: è stata uccisa da un sicario?

Omicidio Ilenia Fabbri: gli investigatori non escludono l’ipotesi di un delitto su commissione. Lo riporta AdnKronos, precisando come la donna di 46 anni, uccisa sabato mattina con un unico fendente alla gola nella sua abitazione di Faenza, nel Ravennate, potrebbe essere stata vittima di un sicario. Nella casa di Ilenia Fabbri non sono stati rinvenuti segni di effrazione, né impronta dell’assassino.

Com’è possibile? Una delle ipotesi degli inquirenti che indagano sul caso di via Corbara è che il killer sia entrato nell’abitazione della vittima utilizzando una copia delle chiavi mentre all’interno si trovavano Ilenia e un’amica della figlia. Molti elementi, comunque, portano a pensare ad un lavoro fatto da un professionista: ma chi aveva interesse ad uccidere Ilenia Fabbri?

OMICIDIO ILENIA FABBRI: SPUNTA IPOTESI DELITTO SU COMMISSIONE

Dalle ultime verifiche dell Scientifica è stato possibile isolare delle tracce di sangue che hanno portato a localizzare la dinamica dell’aggressione ai piani superiori della casa, per poi terminare in un vano cucina dove la donna è stata uccisa con un coltello, come dimostrato dai primi risultati dell’autopsia. Proprio l’esame sul cadavere svolto ieri ha confermato che a causare il decesso di Ilenia Fabbri è stato un taglio praticato da tergo alla parte sinistra del collo, capace di recidere vene e arteria. Ilenia è stata sgozzata con una manovra non da tutti: per questo le indagini proseguono a 360 gradi, sebbene sia stato escluso il movente passionale, poiché la donna – al di là della relazione con l’attuale compagno, con cui i rapporti erano ottimi a detta delle amiche di lei al punto da progettare il matrimoni, non aveva altre relazioni. La soluzione del rebus è tutta lì: nel capire chi, tra le 5.58 e le 6.06, stando ai tabulati telefonici, sia entrato nella casa via Corbara a Faenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA