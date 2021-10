Omicidio Ilenia Fabbri, processo ex marito Claudio Nanni/ Figlia Arianna parte civile

È iniziato oggi il processo a Claudio Nanni, marito di Ilenia Fabbri, accusato di avere assoldato un sicario, Pierluigi Barbieri, per uccidere la ex moglie. Ne ha dato notizia la trasmissione di Rai Uno, “Storie Italiane”, che ha ricordato come in questa vicenda ci sia tutto il dolore di Arianna, figlia della coppia, molto provata al suo ingresso in aula. L’inviato, Edoardo Lucarelli, ha descritto Nanni come visibilmente dimagrito e con molti meno capelli rispetto agli scorsi mesi.

Nell’ambito processuale, la giovane Arianna, assistita dall’avvocato Veronica Valeriani, ha deciso di costituirsi parte civile contro i due imputati. Stessa scelta per Luciano Fabbri, padre di Ilenia, per Sos Donna, per il Comune di Faenza e per Stefano Tabanelli, il compagno della vittima. Infatti, seppure tra loro due non ci fosse un rapporto matrimoniale, sui rispettivi profili Facebook c’era un’immagine che ritraeva due fedi nuziali: si volevano sposare. Una conferma indiretta in tal senso giunge da un’amica della donna, che ha affermato di averla sentita telefonicamente la sera prima della sua uccisione: in tale conversazione, Ilenia le aveva detto di avere intenzione di radunare tutte le sue amiche di sempre per dire loro una cosa importante.

ARIANNA NANNI HA ACCETTATO LA SEPARAZIONE DEI GENITORI, MA…

Durante la diretta di “Storie Italiane”, il giornalista Edoardo Lucarelli, presente all’esterno del tribunale, sede del processo, ha asserito che Arianna Nanni aveva accettato di buon grado di dividersi tra papà e mamma dopo la loro separazione e che la giovane era molto legata a entrambi i suoi genitori, a prescindere dalle loro dinamiche di coppia.

“Il percorso fatto fino a questo momento dalla ragazza è stato molto tortuoso“, ha ribadito l’inviato e, di certo, la decisione di costituirsi parte civile contro il presunto killer di sua madre e soprattutto contro il padre, rappresenta una scelta “forte” e indubbiamente ardua da gestire a livello emotivo.

