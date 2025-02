Omicidio Laura Ziliani, sentenza confermata per il “Trio criminale” composto dalle due figlie della vigilessa Paola e Silvia e dal fidanzato di una delle due Mirto Milani. La Corte d’Assise d’Appello ha motivato la decisione di mantenere l’ergastolo per tutti e tre i colpevoli, in un documento di 72 pagine, nel quale viene spiegato il ruolo attivo di ognuno, evidenziandone la consapevolezza di aver studiato il delitto, programmandolo definendo i compiti da dividersi dal primo momento della somministrazione delle benzodiazepine fino all’occultamento del cadavere di Laura Ziliani anche questo progettato nei minimi dettagli visto che il corpo fu poi scoperto solo a causa di una inondazione del fiume Oglio.

Idina Ferruzzi, Eleonora, Ivan e Maria Speranza/ Chi sono la moglie e i figli di Raul Gardini

La donna morì dopo una lenta agonia, nel giorno della festa della mamma l’8 maggio del 2021, quando dopo essere stata stordita da un muffin imbottito di psicofarmaci fu strangolata e seppellita in una buca scavata in un bosco della Valcamonica. I tre familiari della vittima, dopo aver confessato avevano iniziato ad accusarsi a vicenda, dicendo di aver subito influenze reciproche e poi affermando di aver agito per difesa, perchè in realtà era la stessa Laura Ziliani a voler uccidere loro. I giudici hanno poi rigettato tutte queste tesi ritenendo che si trattasse di una precisa strategia difensiva, attuata dopo l’arresto.

Serafino Ferruzzi: chi era/ Vita e carriera dell'imprenditore visionario, primo a quotarsi nella Borsa USA

Omicidio Laura Ziliani, confermato l’ergastolo al “Trio criminale”, i giudici: “Hanno agito tutti consapevolmente”

La conferma della stessa pena massima dell’ergastolo per Paola Zani, Silvia Zani e Mirto Milani, componenti del cosiddetto “Trio criminale”, colpevoli di aver volontariamente progettato e messo in atto l’omicidio di Laura Ziliani è stata motivata dalla Corte d’Appello che ha evidenziato la “consapevole e voluta partecipazione di ciascuno: sul piano ideativo ed esecutivo” e dunque lo stesso giudizio per aver avuto un ruolo ugualmente attivo e studiato in precedenza.

Alessandra Ferruzzi chi è, dall'eredità del padre Serafino al "tradimento" di Raul Gardini/ "Impero dissolto"

Nella ricostruzione del delitto di Laura Ziliani, i giudici hanno anche ricordato i particolari che sottolineano “Il progetto ben preciso” che tutti e tre avevano in mente. In particolare sulla premeditazione, che la difesa voleva evitare, ma che resta evidente nel contesto delle azioni compiute sistematicamente dalle due figlie e dal fidanzato di una di loro, che si alternavano nel tenere ferma la donna e stringerle le mani al collo per ucciderla. Tutto calcolato in modo “spontaneo e consapevole“, con un piano ben elaborato definito “micidiale“, che comprendeva anche i depistaggi utili ad evitare le accuse.