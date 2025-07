Per l'omicidio di Laura Ziliani è definitiva la sentenza dell'ergastolo per il trio diabolico, le due figlie e Mirto Milani

Non ci sono dubbi: ad uccidere la povera Laura Ziliani, vigilessa di Temù, furono le due figlie con la complicità del ragazzo di una delle due. La sentenza definitiva è arrivata nelle scorse ore, quella della Cassazione che ha confermato i primi due gradi di giudizio, condannando all’ergastolo il trio da molti definito diabolico. Il riferimento è a Paola e Silvia Zani, nonché a Mirto Milani, gli autori del brutale omicidio di Laura Ziliani, con lo scopo di impossessarsi delle proprietà della stessa donna.

La sentenza è stata pronunciata nella giornata di ieri, mercoledì 9 luglio 2025, ma la notizia è stata resa pubblica solo oggi, rigettando il ricorso presentato dagli avvocati della difesa, ritenuto inammissibile. La morte della donna era avvenuta poco più di 4 anni fa, l’8 maggio del 2021, nel comune bresciano sito nella Val Camonica. I tre avevano premeditato tutto e all’occasione buona l’hanno uccisa per poi far sparire il cadavere, trovato solamente mesi dopo.

LAURA ZILIANI, IL DEPISTAGGIO DEL TRIO

Di mezzo tutta una serie di depistaggi, come ad esempio i pianti delle due figlie, anche in favore delle telecamere, mostrandosi disperate, ma anche la prima telefonata al 118 in cui si ipotizzava un allontanamento volontario della donna, magari la caduta in un burrone durante una escursione. Le due sorelle sostenevano infatti che la madre fosse uscita di casa per una passeggiata, approfittando del bel tempo, ma non sarebbe più rientrata a casa.

Nel corso delle successive settimane erano scattate le ricerche e chi investigava aveva trovato degli indumenti appartenuti a Laura Ziliani, che erano stati lasciati sempre al trio diabolico, dopo di che venne ritrovato il cadavere.

LAURA ZILIANI, DOPO IL RITROVAMENTO DEL CADAVERE…

Come da prassi il corpo senza vita fu sottoposto ad autopsia ed emerse chiaramente che quella donna non era morta dopo una caduta o per un malore, ma era stata assassinata. Si è quindi acceso un enorme faro su sorelle e Mirto Milani e alla fine è arrivata la svolta con i tre che sono stati prima indagati e poi arrestati.

Il trio ha continuato a professarsi innocenti ma poco dopo l’incarcerazione fu proprio Mirto Milani a confidare al compagno di cella di aver ucciso Laura Ziliani con la complicità delle due figlie. Alla fine gli inquirenti hanno messo sotto torchio i tre ottenendo una confessione. A processo è arrivata la condanna in primo grado e poi in Appello e ieri il caso si è chiuso definitivamente con la conferma della Cassazione. Nel corso del dibattimento è emerso che le figlie avevano già provato ad uccidere la madre con una tisana avvelenata, tentativo non andato a buon fine: con i soldi dell’eredità avrebbero preso un’auto e poi sarebbero andati tutti in vacanza, ma il loro piano meschino si è infranto contro la legge. Purtroppo l’ex vigilessa di Temù ha pagato però con la vita.