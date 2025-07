Omicidio Lida Taffi Pamio, la difesa diMonica Busetto chiede la revisione del processo. Cosa c'entra il caso Francesca Vianello e perché può scagionarla

OMICIDIO LIDA TAFFI PAMIO, VERSO LA RIAPERTURA DEL CASO?

Torna d’attualità l’omicidio Lida Taffi Pamio: ci sono punti oscuri ancora irrisolti che spingono Monica Busetto, condannata in via definitiva per il delitto, a chiedere la revisione del processo. La 63enne, vicina della vittima, si è sempre proclamata innocente e non ha mai smesso di cercare di dimostrare la propria estraneità.

Delitto di Garlasco, Gianluca Zanella contro Selvaggia Lucarelli/ "Attacco brutale, sono pronto a sfidarti!"

Ora la sua consulente, la genetista Lucia Bartoloni, come riportato da Rainews, si sta occupando della seconda richiesta di revisione del processo, contestando la prova regina: quella collana trovata nel suo portagioie e attribuita alla vittima, che per la difesa sarebbe invece un regalo di battesimo mai utilizzato.

Il caso è stato ricostruito da Uno Mattina Estate, che ha indicato tutti i punti oscuri che potrebbero portare alla riapertura del caso.

Delitto di Garlasco, consulenti di Sempio smontano impronta 33/ "Non è sangue, ma sudore": nuova consulenza

MONICA BUSETTO IN CARCERE PER ERRORE?

Era il 20 dicembre 2012 quando Lida Taffi Pamio, 87 anni, venne trovata morta in casa, a Mestre, dal nipote, che l’aspettava per accompagnarla a una visita medica. In casa non mancava nulla, a parte una catenina d’oro a cui era molto legata, ma la porta era chiusa e senza segni di effrazione: quindi conosceva l’assassino. Tre anni dopo, Francesca Vianello, 81 anni, venne trovata morta, strangolata con un cordino.

Anche in quel caso nessun segno di effrazione, ma era sparito un portafoglio. Dalle indagini emerse che le due vittime si conoscevano e avevano un’amica in comune: Susanna Lazzarini, arrestata per il secondo omicidio. Per il primo era già finita in carcere Monica Busetto, condannata in via definitiva a 24 anni di reclusione. Lazzarini confessò, ammettendo di aver ucciso l’anziana per soldi; poi, in carcere, fu intercettata durante una conversazione con il figlio, da cui emerse che avrebbe ucciso anche Lida Taffi Pamio, agendo da sola. Lo ha anche confermato agli inquirenti, prima di ritrattare e fornire versioni diverse.

Manuela Murgia, oggi via incidente probatorio: analisi sugli indumenti/ La sorella: "Forse verità più vicina"

Ma anche il DNA ritrovato sull’interruttore della cucina di Taffi Pamio porta a Lazzarini. C’è poi una lettera anonima arrivata alla difesa della Busetto, scritta da un testimone rimasto ignoto, che potrebbe essere qualcuno coinvolto nell’inchiesta: racconta dettagli mai resi pubblici, errori nelle indagini e passaggi sospetti della catenina. Ma senza nome, quella lettera non ha alcun valore legale. Ma la difesa di Monica Busetto ora punta a una nuova richiesta di revisione del processo, per provare a riaprire il caso.