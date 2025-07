Nuove perquisizioni ai danni di Sebastiano Visintin e se ne parlerà questa sera a Quarto Grado, approfondendo il giallo Liliana Resinovich

Anche questa sera Quarto Grado tornerà ad occuparsi del caso di Liliana Resinovich, approfondendo gli ultimi aggiornamenti in merito all’omicidio della povera donna, molto probabilmente commesso il 14 dicembre di quattro anni fa. Al centro delle indagini continua ad esservi Sebastiano Visintin che questa settimana ha subito una nuova perquisizione. Chi indaga ha voluto controllare in particolare i consumi energetici dell’ex laboratorio utilizzato dal marito di Liliana Resinovich per affilare i coltelli, che la mattina del 14 dicembre 2021 avrebbe registrato dei dati un po’ anomali.

Delitto di Garlasco, Quarto Grado/ Prosegue la caccia a ignoto 3: traccia contaminata o è il killer?

Sembra infatti che i consumi siano stati molto bassi rispetto alla consuetudine: un dato su cui meglio fare luce secondo gli inquirenti. In ogni caso Sebastiano Visintin continua a dirsi tranquillo, che ciò che stanno cercando gli inquirenti non dimostrerà nulla ne tanto meno che sia stato lui ad ammazzare la moglie.

Liliana Resinovich/ Garofano: “Autopsia Cattaneo non chiarisce se si sia trattato di un omicidio”

Sempre che venisse accertato l’omicidio visto che il consulente di Visintin, il generale Garofano (presente in studio questa sera), non ha ancora certezze su omicidio e suicidio e proprio per questo la difesa sta chiedendo a gran voce una perizia terza che possa fare una volta per tutte chiarezza.

LILIANA RESINOVICH, DALLA FRATTURA DELLA VERTEBRA T2 ALLA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Tanti sono del resto ancora i punti oscuri da chiarire, come ad esempio la famosa vertebra T2 che secondo la procura sarebbe stata fratturata durante l’aggressione omicida, ma che la difesa pensa sia stata invece rotta in sede autoptica, come ripete da mesi il tecnico che partecipò all’autopsia della povera Liliana Resinovich.

Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin choc: “Anche Sebastiano aveva delle storielle, lui la controllava”

C’è poi da capire dove sia stata Liliana dal 14 dicembre 2021 al 5 gennaio del 2022, visto che è impossibile che sia stata lasciata nel bosco tutti quei giorni per essere poi ritrovata quasi intatta. Una possibile tesi è che Lily sia stata congelata o magari tenuta rinchiusa in qualche posto e poi uccisa soltanto poche ore prima il ritrovamento del cadavere. Tutte questioni che saranno sicuramente approfondite questa sera sui Quarto Grado, in diretta su Rete 4 dopo 4 di Sera.