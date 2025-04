L’omicidio di Liliana Resinovich torna centrale a Chi l’ha visto? dopo la recente iscrizione del marito Sebastiano Visintin nel registro degli indagati. Il fratello della 63enne, Sergio Resinovich, interviene nuovamente in trasmissione per ribadire il suo appello: “Si indaghi anche sui parenti di Sebastiano, indagateci tutti purché si arrivi alla verità“.

Da 3 anni, da quando il corpo di Lilly è stato trovato nel parco dell’ex Opp di Trieste, Sergio Resinovich insiste sulla necessità di approfondire la pista familiare nella ferma convinzione – oggi sostenuta dalla nuova autopsia – che si tratti di una morte violenta.

Sebastiano Visintin finora è l’unico indagato nell’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich. Apparso inizialmente tranquillo davanti alla recente svolta investigativa che lo pone al centro della nuova serie di accertamenti sull’omicidio, ora sarebbe provato e starebbe soffrendo molto per il cambio di posizione dell’inchiesta.

Subito dopo l’iscrizione nel registro degli indagati, si sarebbe recato in Austria per un po’ di relax lontano dai riflettori e al momento non sarebbe in contatto con nessuno. Un silenzio inedito, se si pensa alla sua costante esposizione mediatica lungo gli ultimi 3 anni, che spinge alcuni a credere che possa temere qualcosa davanti agli sviluppi delle indagini.