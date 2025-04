Da giorni, da quando è stato iscritto nel registro degli indagati per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin si è spostato in Austria e ora non risponderebbe a nessuno dopo i selfie inviati ad alcuni giornalisti.

Al monento, secondo quanto riporta La Stampa, non si trova e starebbe mantenendo un silenzio inedito – anche con i contatti più stretti – rispetto all’esposizione mediatica a cui ha abituato i cronisti nel corso dei 3 anni trascorsi dal ritrovamento del corpo di Liliana Resinovich.

Liliana Resinovich, Sterpin: "Video di Visintin è un boomerang"/ "Pieno di incongruenze e falsità tremende"

La difesa di Sebastiano Visintin, rappresentata dagli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, avrebbe minacciato di gettare la spugna e rimettere il mandato dopo aver parlato di difficoltà nei rapporti con il vedovo. “È stato sempre alla ricerca di una folle notorietà, gli abbiamo detto che se continua cosi lo molliamo, non lo troviamo serio e rispettoso nei nostri confronti“.

Liliana Resinovich, Sterpin: “Oltre all'assassino due complici”/ Sergio: “Il movente? Solo i soldi”

Omicidio Liliana Resinovich, il maglione di Sebastiano Visintin al centro dell’inchiesta

Ora, con Sebastiano Visintin indagato (l’ipotesi di reato, pesantissima, è omicidio volontario aggravato dal legame di parentela), si procederà ad accertamenti diversamente non espletabili. Tra questi, l’analisi di reperti recentemente sequestrati a casa di Liliana Resinovich e coniuge: 700 coltelli, un paio di guanti, forbici e un maglione giallo del vedovo (lo stesso che sembrerebbe aver indossato il giorno della scomparsa della moglie).

Gli investigatori si starebbero concentrando soprattutto su quel capo d’abbigliamento dopo la scoperta, in sede di autopsia, di una fibra di tessuto dello stesso colore sul polsino sinistro della maglia di Liliana Resinovich.

Liliana Resinovich/ Il video dell'alibi si ritorce contro Sebastiano Visintin?

Non si esclude quindi che questo reperto possa portare ad una svolta nel giallo di Trieste. Prima di chiudersi nel silenzio e lasciare la città, Sebastiano Visintin ha precisato di essere “sereno” in attesa che la Procura valuti la sua posizione e che si accerti la verità sulla morte della moglie.