OMICIDIO LUCA SACCHI/ Dubbi su fidanzata Anastasiya, la famiglia “macché spaccio!”

Sono diverse e senza ancora un punto “unico” di giudizio le novità sull’omicidio del 24enne Luca Sacchi, avvenuta a Roma Appio 4 giorni fa dopo una presunta rapina dei due giovanissimi Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. Ieri il giudice per le indagini preliminari ha confermato l’arresto dei due 21enni rei confessi con Del Grosso che ha fatto sapere tramite il suo avvocato di essere dispiaciuto e sotto choc visto che non voleva uccidere ma era lì solo per la rapina. Ma le ultime ore – e anticipazioni date dai media – hanno avanzato dubbi in merito alla posizione della fidanzata di Luca Sacchi, la bellissima 25enne ucraina Anastasiya Kylemnyk: da tre anni insieme, secondo alcune novità rilevate dall’Ansa e dal Messaggero Sacchi e la fidanzata volevano acquistare della droga e per questo avrebbero avuto un appuntamento con Pirino e Del Grosso. Al momento non vi sono conferme ufficiali degli inquirenti ma le ipotesi sono comunque non escluse per provare a capire cosa realmente sia successo in quella maledetta notte tra mercoledì e giovedì scorso.

LUCA SACCHI, LA FAMIGLIA NON CI STA ALLA PISTA DELLO SPACCIO

Non solo, su Repubblica di oggi l’omicidio di Luca Sacchi vedrebbe nuovi protagonisti dentro la dettaglia ricostruzione dei fatti per ora ancora non ufficiale: «due amici di Sacchi e Kylemnyk erano con loro al pub John Cabot prima dell’omicidio, e altri due ragazzi avrebbero fatto da intermediari per l’acquisto di droga tra i quattro amici e Del Grosso e Pirino». Secondo uno degli intermediari sentiti dagli inquirenti, Simone Piromalli, «tre ragazzi e una ragazza erano interessati alla droga». Dentro lo zaino di Anastasiya Kylemnyk sono stati trovati 2mila euro in contanti e il vero rebus di tutta la vicenda è comprendere cosa ci facessero tutti quei soldi nella borsa della giovane ucraina. Per il momento la famiglia di Luca Sacchi smentisce categoricamente la pista dello spaccio: «Si è trovato al momento sbagliato nel posto sbagliato. No, Luca non c’entra con la droga. Chiedete nel quartiere. I carabinieri di zona ce l’hanno detto: conosciamo i ragazzi problematici e Luca non lo era», ha spiegato ieri lo zio di Luca, Fabrizio Sacchi prima di concludere «Per noi è andata diversamente e la verità verrà fuori: c’è stato uno scambio di persona, i due che hanno arrestato dovevano incontrare qualcun altro, non Luca e la sua ragazza. Non so se qualcuno avesse chiamato da dentro il pub i due che poi hanno ucciso Luca, però non era lui che cercavano». La tesi degli avvocati di Sacchi sono da questo punto di vista molto chiare: Del Grosso e Pirino non avevano mai visto le due vittime, «Il contatto degli acquirenti era avvenuto nelle ore precedenti non direttamente con i due arrestati, ma con altri amici che avevano fatto da mediatori. Quando Pirino e Del Grosso vanno all’incontro, si fidano di una descrizione e sbagliano obiettivo». Ancora lo zio Fabrizio «Mio nipote era un salutista, attento al suo fisico. Quando hanno espiantato gli organi, prima sono state eseguite delle analisi ed è emerso che Luca, ma ne eravamo certi, non aveva preso droghe. […] Sulla fidanzata? Abbiamo fiducia in lei. Poi, certo, quanto meno fino a quando non verremo smentiti. Ormai non si può più essere certi di nulla. Ma su mio nipote non ho dubbi».

