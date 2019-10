Omicidio Luca Sacchi/ Genitori “Vicenda raccontata in modo scorretto. Anastasiya…”

Omicidio Luca Sacchi, sono tanti ancora i punti oscuri su cui fare luce ed i genitori del 24enne hanno deciso di fare il punto della situazione in conferenza stampa. Accompagnati dai legali, i familiari del personal trailer ammazzato a Roma nel quartiere Appio Latino hanno spiegato di voler «fare chiarezza il più possibile sulla tragica fine del nostro Luca». Il padre della vittima ha spiegato che «fino a oggi sono state dette delle cose inesatte che devono essere corrette», sottolineando che la magistratura ancora non ha dato il nullaosta per poter celebrare i funerali di un ragazzo perbene. C’è grande attesa per l’interrogatorio di Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata di Luca Sacchi, e la famiglia non ha preso le distanze dalla giovane: «Sulla sua figura non possiamo ancora esprimerci, anche in questo caso sono state dette tane cose ma dobbiamo aspettare l’evolvere delle indagini per pronunciarci», le parole degli avvocati. Ma ciò che viene messo in risalto è che la ragazza ucraina non va crocifissa.

OMICIDIO LUCA SACCHI, LA FAMIGLIA: “VOGLIAMO CHIAREZZA”

Nelle ultime ore sono state fatte diverse ipotesi sul movente dell’omicidio e secondo gli inquirenti non è da escludere una faida tra pusher, oppure una compravendita di droga fallita in modo tragico. Il padre di Luca Sacchi ha sottolineato che il figlio non fosse un drogato, mentre gli avvocati hanno ribadito che gli esami tossicologici hanno dato esito negativo. Gli inquirenti stanno setacciando i tabulati telefonici per valutare se siano intercorse comunicazioni per l’acquisto di droga in quella tragica notte del 23 ottobre, ma un altro punto che va chiarito è la somma di denaro presente nel famoso zainetto della coppia di fidanzati. Gli avvocati della famiglia di Sacchi hanno annunciato che non saranno loro a difendere Anastasiya, «sarebbe impossibile a livello morale», con Alfonso Sacchi che ha ribadito sull’ucraina: «E’ una diva di Hollywood se recita così bene: per come la conoscevamo noi, era una ragazza a osto. Noi l’abbiamo sempre amata come amavamo Luca».

