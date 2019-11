Omicidio Luca Sacchi: indagata Anastasiya Kylemnyk/ Arrestati altri 2 ragazzi

Arrivano importanti novità in merito alle indagini riguardanti l’omicidio del giovane Luca Sacchi, avvenuto nella notte fra il 23 e il 24 ottobre scorsi a Roma. Stando a quanto riferito poco fa dall’edizione online di Repubblica, sul registro degli indagati è stata iscritta anche la fidanzata del 24enne personal trainer, leggasi Anastasiya Kylemnyk. Le accuse nei confronti della stessa, sempre in base a quanto scrive il quotidiano, sono quelle di detenzione di droga ai fini dello spaccio. A questo punto sembra chiaro che la versione fornita agli inquirenti dalla giovane ucraina subito dopo l’omicidio, ovvero, quella di una rapina finita male, non abbia convinto gli investigatori, secondo cui invece l’omicidio va iscritto in una compravendita di droga avvenuta prima dello sparo mortale. I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno notificato cinque ordinanze di custodia cautelare ad altrettanti indagati.

OMICIDIO LUCA SACCHI: ARRESTATI ALTRI DUE RAGAZZI

Fra questi rientrano anche Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, già in carcere dopo essere stati arrestati poche ore dopo l’omicidio, e accusati di concorso in omicidio pluriaggravato, rapina aggravata, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo. C’è poi un terzo arrestato, tale Giovanni Princi, un ragazzo di 24 anni già conosciuto alle forze dell’ordine per alcuni reati precedenti, amico d’infanzia proprio della vittima, Luca Sacchi. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di aver tentato di acquistare, assieme ad Anastasiya (sottolinea Repubblica.it), un ingente quantitativo di droga da Del Grosso, Pirino e da un’altra persona, anch’essa finita sul registro degli indagati. Il tutto è probabilmente da ricollegare al famoso zainetto contente la cifra di ben 70mila euro in contanti. Infine è stato arrestato un altro giovane, un ragazzo di 22 anni che sarebbe colui che ha fornito le armi a Del Grosso e Pirino. Nei suoi confronti le accuse sono quelle di omicidio pluriaggravato, rapina aggravata, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo.

