A Storie Italiane si parla del brutale omicidio di Luciana Ronchi, la 62enne di Bruzzano ammazzata dal suo ex marito: ecco cosa è emerso

Non ce l’ha fatta Luciana Ronchi, la 62enne di Bruzzano accoltellata ieri dal suo ex marito. La donna era stata ricoverata in gravissime condizioni dopo una serie di ferite da arma da taglio e, nonostante ogni tentativo di salvarla, alla fine non ce l’ha fatta.

L’episodio si è verificato ieri mattina attorno alle ore 10:00 e la scena è stata vista in diretta da una condomina all’ottavo piano, che ha iniziato a gridare, ma l’uomo non ha desistito e ha continuato a massacrarla. “Non sono in grado di spiegare il gesto, sono un fallito”, ha detto poi lo stesso ex marito una volta fermato dagli inquirenti. I due si erano lasciati, il classico copione che si ripete da tempo, ma lui non riusciva a sopportare la separazione e il fatto che la sua ex moglie si fosse rifatta una vita.

Storie Italiane ha parlato con una donna che abita nel condominio dove si è verificato l’omicidio, che ha spiegato: “Ho sentito urlare, abito qui in questo palazzo, mi sono affacciata e c’era una signora che ha visto tutta la scena. Ho chiesto cosa fosse successo e mi ha detto che uno stava massacrando di botte una ragazza con i capelli lunghi, dicevano che c’era tanto sangue e le stava facendo molto male. Poi sono arrivati ambulanza e carabinieri, io non sono voluta scendere, sapevo della scena e non l’ho voluta vedere, non sapevo fosse Luciana Ronchi”, ha concluso.

LUCIANA RONCHI UCCISA DALL’EX A BRUZZANO: UNA NUOVA MORTE ANNUNCIATA?

L’uomo sembra si appostasse da giorni fuori dalla casa della povera vittima; di conseguenza, potrebbe anche palesarsi il reato di stalking, oltre a quello di omicidio. Una vicenda straziante, ma che purtroppo diventa la fotocopia di tanti altri casi a cui assistiamo quasi ogni giorno, l’ultimo quello della povera Pamela Genini, la 29enne bergamasca uccisa brutalmente sul terrazzo di casa dal suo ex Gianluca Soncini.

Anche nel caso di Bruzzano un uomo ha agito, di fatto, alla luce del sole, infischiandosene di tutto e di tutti. I due si erano lasciati da tre anni, ha precisato Storie Italiane; di conseguenza, parliamo di una storia chiusa da tempo: “Lui nell’ultimo anno è stato visto parecchio qui in zona perché viveva in macchina. Il nuovo compagno di Luciana l’accompagnava fino a sotto casa perché probabilmente lei era preoccupata del suo ex marito”.

LUCIANA RONCHI UCCISA DALL’EX A BRUZZANO: I COMMENTI A STORIE ITALIANE

Per Marina Baldi si tratta “di una crisi del genere maschile, è grave”, mentre per il professor Bacco spiega: “Bisogna cambiare la testa degli uomini che sono ancora convinti di dover prevaricare sulla donna. L’uomo la deve finire di pensare di avere un diritto o capacità superiori alla donna”.

Lugli infine si domanda: “Ma è possibile che uno che si apposta per un mese e sanno che è pericoloso, non si possa intervenire? Magari lo identifichi, lo allontani, fai una vigilanza; anche in questo caso è una morte annunciata, come quella di Pamela. Se il mio compagno mi deve fare una scorta, comunque qualcosa non ha funzionato”.