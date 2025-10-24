A Dentro la notizia e a La vita in diretta si parla della povera Luciana Ronchi, la 62enne ammazzata in strada due giorni fa a Bruzzano

Il giallo di Luciana Ronchi, la 62enne ammazzata in quel di Bruzzano, durante la puntata di ieri dei due talk Dentro la notizia (Canale 5) e La vita in diretta (Rai Uno). Sono state sentite delle amiche e delle conoscenti della 62enne ammazzata in strada dall’ex marito, che raccontano uno scenario già visto, quello purtroppo di una nuova morte annunciata.

Lucilla Masucci, aggredita inviata Vita in diretta/ Cellulare scagliato durante processo Ruben Andreoli

La povera Luciana Ronchi era infatti già stata maltrattata e picchiata in precedenza, ma non aveva mai denunciato, forse per paura, forse con la speranza che prima o poi il suo carnefice l’avrebbe finita. Invece, due giorni fa, l’ha aspettata davanti a casa, ha tirato fuori un coltello e l’ha colpita almeno una dozzina di volte, concentrando i propri fendenti sul viso e sul collo, con l’obiettivo di uccidere l’ex moglie ma anche di sfregiarla, di rovinarle il viso: uno dei comportamenti più tipici degli ex che diventano assassini. «È una tragedia, siamo increduli – racconta Lina a La vita in diretta – sbigottiti, poi quando ti tocca da vicino…».

Delitto di Garlasco/ Nuova intercettazione dei genitori Sempio: “A marzo 2017 archivieranno tutto...”

OMICIDIO LUCIANA RONCHI, L’AMICA SI SCAGLIA CONTRO L’EX MARITO

Quindi ha raccontato: «Era una persona molto curata, bella, semplice. Sono sconvolta tuttora, non riesco a pensare ad altro. Possibile che non vi sia stato un segnale che poteva darci per capire che stava vivendo questa situazione? Ha tenuto tutto per sé». E ancora: «Lei aveva un amore infinito per la sua dolcissima Mia (il suo cane, morto da poco, ndr) e spero adesso che sia con lei: è l’unica consolazione per la fine che ha fatto. Descrivere Luciana? Era una signora, discreta, gentile ed educata».

Quindi ha rivolto il pensiero all’ex marito: «Che cosa gli ha scatenato tutto questo? Si erano separati da almeno tre anni, quindi non è una situazione nuova, e lui non aveva accettato la separazione. Non è così: vergognati di stare al mondo, non meriti di vivere per quello che hai fatto», ha concluso, rivolgendosi all’assassino.



Alessia Pifferi/ Bruzzone vs Pontenani: “Perchè non mi hai esaminato? Quella donna è capace...”

OMICIDIO LUCIANA RONCHI, SABRINA: “LE DICEVAMO DI DENUNCIARLO…”

Più duro il racconto di Sabrina, un’altra amica di Luciana Ronchi, ai microfoni di Dentro la notizia, che fa chiaramente capire come il “contenzioso” fra la vittima e il suo ex fosse tutt’altro che chiuso: «Lui l’ho visto tante volte appostato sotto casa. Io lo evitavo sempre perché ogni volta che lo vedevo mi faceva paura. Sapevo che la picchiava spesso, le dicevamo sempre di denunciarlo ma non ha mai voluto farlo, aveva paura di fare questa denuncia. A me non piacevano i suoi occhi».

Gianluigi Nuzzi ha quindi chiesto alla signora Sabrina perché non ha fatto una segnalazione e lei ha replicato: «Ci siamo conosciuti tramite i cani… Qui molte persone sapevano, ma non pensavamo che arrivasse a questi livelli. Poi io l’ho vista settimana scorsa e, da quando le è morto il cane, ci siamo viste di meno. Io non mi permettevo di fare le cose, sapevo la situazione e basta».