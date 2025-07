A L'Estate in diretta le parole dell'avvocato di Ammanuel Rezzonico, l'autore dell'omicidio di Luino: ecco cosa ha detto

Il programma di Rai Uno, l’Estate in Diretta, si è soffermato ieri sul caso dell’omicidio di Luino, la cittadina sul Lago Maggiore che è stata sconvolta dall’assassino di Boris Rezzonico, uno stimato manager assicurativo. Ad ammazzarlo è stato Francesco Ammanuel, figlio dello stesso imprenditore, che l’ha accoltellato in casa, per poi tentare la fuga prima di essere immobilizzato dal fratello. Qualcuno ha ripreso la scena della fuga e dell’arresto con il telefonino e si vedono i carabinieri che immobilizzano a terra i due fratelli, non sapendo ancora cosa fosse accaduto.

Molti in paese parlano quasi di un omicidio annunciato, tenendo conto che il ragazzo aveva dato diversi problemi alla famiglia negli ultimi anni, ed era quindi ben conosciuto in particolare dalla polizia svizzera. Abitava infatti a Lugano assieme al padre, ma mamma e papà erano separati e la famiglia si era vista in casa della donna appunto a Luino. Secondo alcune voci riportate dal programma del primo canale, molto probabilmente Ammanuel Rezzonico prendeva delle droghe nell’ultimo periodo che avrebbero alterato il suo stato psicofisico, rendendolo poco lucido.

OMICIDIO LUINO, L’AVVOCATO DI AMMANUEL: “IN QUESTO MOMENTO…”

Ma cosa è accaduto in quella casa? C’è chi parla di una lite, forse di una parola di troppo di Boris Rezzonico: il figlio sarebbe scattato, avrebbe preso un coltello e lo avrebbe colpito a morte. L’Estate in Diretta ha parlato con l’avvocato del giovane che ha fatto sapere che: “In questo momento non mi sembra in grado di poter ripercorrere ciò che è successo, è in uno stato confusionale”, per poi precisare che: “Non lo conoscevo molto bene, l’ho difeso una volta”.

In merito all’omicidio di Luino di pochi giorni fa, precisa: “Non mi sembra possibile, sicuramente sarà stato dovuto a qualche problema psicofisico, mi sembra che in questo momento qualche scompenso ce l’abbia, quindi bisognerà approfondire questo tema”. L’avvocato sembra quindi far presagire una perizia psichiatrica per il suo assistito, nel frattempo la mamma rimane ricoverata in ospedale dopo il malore post omicidio.

