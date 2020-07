Omicidio Marco Vannini, al via processo d’appello/ La madre: “Sia fatta giustizia”

Avrà inizio quest’oggi, mercoledì 8 luglio 2020, il nuovo processo d’appello relativo all’omicidio di Marco Vannini, ucciso nella notte del 18 maggio 2015 da un colpo di pistola sparato dal papà della sua fidanzata Martina, Antonio Ciontoli. Un caso del quale si è detto e scritto tanto, avvolto dal giallo dei soccorsi ritardati, con la famiglia Ciontoli che avrebbe provato a celare fino all’ultimo quanto accaduto senza chiamare un’ambulanza, condannando Marco a morte certa. Si torna in aula, dunque; sì, perché a febbraio la Cassazione aveva annullato la sentenza di secondo grado che condannava Ciontoli a scontare cinque anni di carcere per omicidio colposo. Fu la modesta entità della pena a fare discutere e i giudici nelle motivazioni scrissero che Antonio Ciontoli commise “un atto estremamente riprovevole dal punto di vista etico”, ma “il fatto di trovarsi alle prese con un imputato la cui condotta è particolarmente odiosa non può di per sé comportare che un fatto colposo diventi doloso”.

MARCO VANNINI, AL VIA NUOVO PROCESSO. LA MAMMA: “FIDUCIOSA”

Ciontoli “ha consapevolmente e reiteratamente evitato l’attivazione di immediati soccorsi per evitare conseguenze dannose in ambito lavorativo”, ma, secondo i giudici di secondo grado, non voleva uccidere Marco Vannini, in quanto dalla morte del ragazzo sarebbero derivati soltanto problemi per lui e per la sua famiglia. La Cassazione, però, a febbraio ha esaminato la questione, esprimendo un parere diametralmente opposto: se i soccorsi fossero stati allertati per tempo la famiglia Ciontoli non avesse indugiato così a lungo, Marco sarebbe probabilmente ancora vivo. I magistrati parlano di “condotta omissiva nel segmento successivo all’esplosione di un colpo di pistola, ascrivibile soltanto ad Antonio Ciontoli, che, dopo il ferimento colposo, rimase inerte, quindi disse il falso ostacolando i soccorsi”. Da oggi, dunque, ricomincia tutto, per l’ennesima volta, e la mamma del 23enne ucciso, Marina Conte, si dice fiduciosa: “Spero si avvicini il momento di questa giustizia per mio figlio. Sono cinque anni che i Ciontoli stanno in giro e mio figlio non c’è più”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA