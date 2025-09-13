A "Delitti in famiglia" il caso Marco Vannini: cos'è successo al 20enne, com'è morto e perché fu condannata l'intera famiglia Ciontoli

In onda nella serata di oggi – sabato 13 settembre 2025 – sul canale Nove, la trasmissione “Delitti in famiglia” si tornerà a occupare del caso relativo all’omicidio di Marco Vannini che per sei lunghissimi anni ha tenuto gli italiani incollati ai notiziari per capire cosa fosse effettivamente successo nell’abitazione in via Alcide De Gasperi a Ladispoli in cui abitava la famiglia Ciontoli – la cui figlia, Martina, da tempo nutriva una relazione con Marco Vannini – in cui il giovane trascorse gli ultimi attimi di vita.

Marco Vannini, mamma contro Franca Leosini e Selvaggia Lucarelli/ "Interviste a Ciontoli senza mie repliche"

Prima di arrivare all’omicidio di Marco Vannini è bene fare un passetto indietro per ricordare che il giovane 20enne all’epoca dei fatti – ovvero nel 2015 – da circa tre anni nutriva una relazione con Martina Ciontoli: il loro sembrava un amore normalissimo, fatto di alti e bassi, litigi e gelosie, rovinato profondamente dalla volontà del ragazzo di arruolarsi nell’Esercito per far parte dei piloti delle Frecce Tricolore.

Marco Vannini ucciso 10 anni fa a casa della famiglia Ciontoli/ Genitori: "Nessuno ha detto la verità"

Nell’arruolamento Marco Vannini fu aiutato anche dal padre di Martina – Antonio Ciontoli – che conosceva benissimo l’ambiente essendo (sempre all’epoca dei fatti) maresciallo della Marina: la domanda di Marco, però, non andò a buon fine per via di un errore commesso nella presentazione dei documenti necessari e questo portò – forse a causa degli ovvi sospetti – a un allontanamento tra i due fidanzatini.

La morte di Marco Vannini e le responsabilità della famiglia Ciontoli: cos’è successo e i sei anni di processi

Al di là della rottura, circa due settimane prima i tragici eventi che cagionarono la morte di Marco Vannini, la relazione con Martina riprese ed è qui che possiamo tornare alla notte tra il 17 e il 18 maggio 2015: quella sera, infatti, Marco si trovava – come moltissime altre volte era capitato in passato – a casa Ciontoli dove cenò e si fece un bagno prima di essere raggiunto da un proiettile sparato (accerteranno le indagini) dalla pistola di Antonio Ciontoli.

Omicidio Marco Vannini, Martina Ciontoli esce da carcere per lavoro/ Ex fidanzata condannata con la famiglia

Iniziò in quel momento un vero e proprio calvario per Marco Vannini: alle 23:41, infatti, ci fu la prima telefonata al 118 in cui la famiglia Ciontoli raccontò – salvo poi ritrattare – che un ragazzo si era sentito male e aveva smesso di ritrattare; mentre attorno a mezzanotte una seconda telefonata informò i sanitari che Marco Vannini era caduto su un pettine a punta e si era cagionato una lieve ferita e solamente a mezzanotte e 22 arrivò la prima ambulanza.

A quel punto, però, Marco Vannini era già in condizioni critiche e spirò poco dopo il suo arrivo al Pronto soccorso: le indagini accertarono che il suo polmone era stato trapassato da un proiettile, esploso – appunto – da Antonio Ciontoli e i sanitari confermarono che un intervento immediato gli avrebbe potuto salvare la vita; mentre a cagionarne il decesso fu soprattutto la lunghissima attesa dal ferimento all’arrivo dei sanitari.

Nei sei successivi anni di processi non si è mai riusciti a definire veramente perché Marco Vannini fu colpito dal proiettile, con la versione confermata dai giudici che parla di una semplice fatalità: in ogni caso a pagarne le conseguenza fu l’intera famiglia Ciontoli con papà Antonio condannato in via definitiva a 15 anni di reclusione con l’accusa di “omicidio volontario con dolo eventuale”; mentre la moglie, la figlia e il figlio furono accusati di “concorso anomalo” e condannati a 9 anni di carcere.