OMICIDIO MARIA SESTINA ARCURI/ Madre vittima: “Mai creduto a tesi Andrea Landolfi”

Nuovi aggiornamenti sul dramma di Ronciglione nel giorno della seconda udienza del processo sull’omicidio di Maria Sestina Arcuri, che vede come unico imputato il fidanzato Andrea Landolfi. Caterina Acciardi, madre della vittima, ha commentato ai microfoni di Storie Italiane: «Mai creduto alla tesi del rotolamento congiunto? No, assolutamente no: doveva avere dei lividi sul corpo, come abbiamo già detto, ma lui non aveva niente sul corpo». Il legale della famiglia di Maria Sestina ha commentato: «La difesa ha sollevato delle eccezioni al decreto di giudizio immediato, rilevando che non fosse stata inserita come parte offesa la nonna di Andrea Landolfi: la signora Iezzi è testimone oculare insieme all’imputato, ma le sue dichiarazioni sono in netta contraddizione con quanto emerso dalle indagini scientifiche, segnatamente dalla consulenza medico-legale». Infine, ancora la madre: «Io non credo a niente di tutto quello che hanno detto: ci sono accertamenti di 8 mesi, accurate indagini. Questi studi sono stati fatti inutilmente?». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

OMICIDIO MARIA SESTINA ARCURI, OGGI SECONDA UDIENZA DEL PROCESSO

Omicidio Maria Sestina Arcuri, oggi la seconda udienza del processo che vede il fidanzato Andrea Landolfi unico imputato. Parliamo del dramma registrato nella notte tra il 3 e il 4 febbraio del 2019: il compagno della 26enne è accusato di omicidio, il gip non ha dubbi: «Maria Sestina è stata lanciata dalle scale». Il 30enne, presente in aula, continua a negare ogni responsabilità e parla di un incidente. Oltre ai vari avvocati della difesa e della famiglia, c’è anche l’avvocato della nonna di Landolfi: come riporta Storie Italiane, l’anzian ha detto che i due ragazzi sarebbero rotolati insieme a seguito di un litigio, tesi alla quale l’accusa non crede. Senza dimenticare la denuncia per omissione di soccorso: il fatto è stato registrato alle 2.20, ma l’ambulanza è stata chiamata alle 5.56. Oltre alle testimonianze dei vicini, che avrebbero sentito le urla, sarebbe stato sentito il figlio di Landolfi: il bimbo di 5 anni avrebbe raccontato una versione diversa rispetto a quelle di padre e nonna.

OMICIDIO MARIA SESTINA ARCURI, MADRE: “L’HA UCCISA ANDREA LANDOLFI”

La madre di Maria Sestina è presente in aula, a pochi metri da Landolfi, e non ha dubbi su quanto accaduto alla figlia: «E’ stato lui (Andra Landolfi, ndr) a ucciderla». Nonostante le pesanti accuse, il fidanzato di Maria Sestina continua a respingere quanto imputatogli e recentemente ha scritto una lettera dal carcere alla madre della vittima, affermando di essere morto insieme a lei. Viterbo News 24 evidenzia che la difesa di Landolfi è intenzionata a produrre ulteriori consulenze di parte, affidate a medici legali, ingegneri forensi, psichiatri e criminologi, come la dottoressa Annamaria Casale che «potrà fornire spiegazioni e delucidazioni in merito all’attività investigativa compiuta e all’eventuale necessità di compiere ulteriori atti», le parole dell’avvocato Marini.



