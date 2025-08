A Dark Lines si parla di Marta Russo, l'omicidio della giovane studentessa morta a 22 anni nel 1997 dopo essere stata raggiunta da uno sparo

Questa sera su Dark Lines, programma di Rai Due, si parlerà sull’omicidio di Marta Russo, un caso che alla fine degli anni ’90 fece molto discutere e che ancora oggi sembra dividere l’opinione pubblica. Marta Russo era una studentessa di 22 anni dell’università Sapienza di Roma, facoltà di giurisprudenza quando il 9 maggio del 1997 venne assassinata.

Palantir: l'IA che professa di "difendere i valori cristiani"/ Cos'è, come funziona e a cosa serve

Quella mattina stava tranquillamente camminando assieme ad una compagna di corso quando fu colpita alla testa da un proiettile: immediatamente si capì la gravità e venne trasportata d’urgenza presso il Policlinico Umberto I di Roma già in coma, per poi morire circa quattro giorni dopo, il 13 maggio del 1997, a causa delle gravissime ferite riportate.

Quantum Technologies: cosa sono/ A cosa servono il Quantum Computing e la Quantum Communication

Quel colpo non era stato visto da nessuno e quasi nemmeno udito, visto che presumibilmente quel proiettile calibro 22 era stato sparato con il silenziatore: ma chi aveva ucciso la povera Marta Russo agendo quasi come un cecchino? Le indagini degli inquirenti si concentrarono prima di tutto sul luogo in cui era partito lo sparo e individuarono in un’aula di un edificio vicino alla zona dell’omicidio, tracce di Bario e Antimonio vicino ad una finestra, residui che vengono lasciati di solito dopo una sparo.

Le indagini si concentrarono in particolare su Gabriella Alletto, dipendente all’epoca dell’università de La Sapienza, che dopo un lungo interrogatorio (ritenuto molto aggressivo) indicò la presenza nell’aula vicino alla finestra dove vennero trovate le tracce di cui sopra, di Giovanni Scattone di 29 anni e Salvatore Ferraro di anni 30, all’epoca due giovani assistenti.

Peter Thiel, che è l'imprenditore americano/ Da Greta Thunberg Anticristo all'Armageddon: le sue teorie

Secondo quanto indicato, l’Alletto sentì un tonfo, come se fosse caduto qualcosa, poi vide Ferraro disperato e Scattone con una pisola nera in mano; dopo di che la stessa arma venne riposta in una borsa e portata via da Ferraro. Fra il 14 e il 15 giugno, a poco più di un mese dalla morte di Marta Russo, i due assistenti vennero arrestati e sui media iniziò a serpeggiare la tesi che i due giovani docenti stessero di fatto “testando” il delitto perfetto dopo aver discusso lo stesso concetto in una lezione.

OMICIDIO MARTA RUSSO, LA PISTOLA CALIBRO 22 MAI RITROVATA

Una tesi che però cadde nel giro di poco tempo anche perchè, dopo opportune verifiche, emerse che il tema del delitto perfetto non venne in realtà mai trattato in aula dai due. In ogni caso entrambi vennero rinviati a giudizio, ma il processo si dimostrò tutt’altro che semplice. I due imputati rimandarono ogni accusa al mittente e inoltre l’arma non venne mai ritrovata. Anche la polvere da sparo presunta, secondo i consulenti, poteva essere in realtà residuo di altro, come ad esempio di una stampante.

Nel 1998 venne ritrovata curiosamente un’arma da un idraulico che stava effettuando dei lavori nei bagni, ed era un’arma compatibile con il proiettile calibro 22, ma venne rinvenuta piena di ruggine, di conseguenza fu scartata, ipotizzando che quella pistola si trovasse lì da troppi anni e non da un solo anno.

Nonostante la poca chiarezza, a giugno del 1999 venne condannato Giovanni Scattone per omicidio colposo – era lui ad aver sparato – mentre Salvatore Ferraro per favoreggiamento. Dopo due appelli e dopo due pronunce della Cassazione, si arrivò al 5 dicembre del 2003, quindi sei anni e mezzo dopo il delitto, in cui Scattone fu condannato a 5 anni e 4 mesi e Ferraro e 4 anni e due mesi.

OMICIDIO MARTA RUSSO, IL RITORNO IN LIBERTA’ DI SCATTONE E FERRARO E I MOLTI DUBBI

Scattone e Ferraro tornarono in libertà, grazie anche agli sconti di pena, nel giro di breve tempo, il primo nel 2004 e il secondo nel 2005, a conclusione di una vicenda che lasciò l’amaro in bocca all’opinione pubblica. Il processo e la sentenza fecero infatti discutere ampiamente i media di allora, visto che la sensazione che rimase e che la verità non venne mai a galla fino in fondo: resta infatti la grande domanda, perchè fu uccisa Marta Russo?

Molti quelli convinti che quel colpo sparato dalla finestra, o è risultato super fortunato, avendo centrato la povera ragazza in un punto dove sarebbe morta di sicuro, oppure, è stato sparato da un cecchino professionista, ma non era quello il caso.

Secondo una delle teorie alternative più accreditate quella che Marta Russo fu ammazzata a brucia pelo da dietro, colpita alle spalle da un sicario professionista, e ciò spiegherebbe anche perchè su quell’omicidio indagò anche la Digos. Resta poi il fatto che non sia mai stata rinvenuta l’arma del delitto, e mancando anche il movente il caso di Marta Russo appare molto simile a quello che sta occupando i media da mesi, quello di Garlasco: Stasi uccise Chiara Poggi, ma con quale arma e perchè?

Nessuno ha mai saputo dare le giuste risposte e 10 anni prima del giallo di Garlasco, Marta Russo morì praticamente nello stesso modo di Chiara, senza un perchè e senza capire come, o forse la verità è realmente quella scritta nel processo.