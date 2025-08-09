Omicidio Nada Cella, dalla svolta nelle indagini alle ultime notizie sul processo. Perché ora vacilla l'alibi di Annalucia Cecere (che non è unica imputata)

OMICIDIO NADA CELLA, DALLE INDAGINI AL PROCESSO

La svolta nell’omicidio di Nada Cella, di cui si parla stasera a Darklines, è arrivata trent’anni dopo, grazie alla decisione della Corte d’appello di Genova di accogliere il ricorso della procura contro il proscioglimento di Annalucia Cecere. Il sospetto è che l’ex insegnante sia l’assassina della segretaria uccisa nel ’96 nello studio del commercialista Marco Soracco, anche lui a processo insieme a sua madre Marisa Bacchioni.

La tesi degli inquirenti è che Cecere abbia ucciso la ragazza perché gelosa delle attenzioni di Soracco e per prenderne il posto sul lavoro, mentre il commercialista, prosciolto dall’accusa di essere l’autore del delitto, ora è accusato di favoreggiamento. Quindi, il movente dell’omicidio sarebbe legato alla gelosia professionale e alla volontà della Cecere di sostituire Nada Cella anche nel rapporto con il commercialista.

Invece, l’anziana madre, proprio in virtù della sua età, è stata prima indagata per favoreggiamento e poi la sua posizione è stata stralciata per la sua incapacità a sostenere il processo.

La svolta nelle indagini è arrivata col ritrovamento dei 5 bottoni di Cecere, simili a quello sporco di sangue trovato sul luogo del delitto, sotto il corpo della vittima. Inizialmente erano stati ritenuti diversi, ma una perizia ha svelato che il modello sarebbe lo stesso, solo che quello nello studio di Soracco non c’era una cornice di plastica, per quello sembrava differente.

OMICIDIO NADA CELLA, LA TESTIMONIANZA CHE METTE IN CRISI L’ALIBI DI CECERE

Ma ora potremmo essere vicini a un’altra svolta, quella che fa vacillare l’alibi di Annalucia Cecere, perché nell’ultima udienza di luglio ha testimoniato un giornalista che nel ’96 seguiva il caso come inviato per Il Giornale. Carlo Piano, come riportato da Genova24, ha raccontato che il legale che difendeva la donna, ormai morto, aveva riferito che la sua cliente era semplicemente passata per caso vicino al luogo del delitto quella mattina, però era stata riconosciuta e segnalata alla polizia. Quella pista venne subito accantonata perché gli inquirenti all’epoca puntarono su Soracco.

Quel legale non può più essere sentito perché è morto nel 2021, ma l’articolo del giornalista ne riporta le dichiarazioni. La testimonianza del figlio dell’archistar Renzo Piano è ritenuta importante perché smonterebbe l’alibi dell’imputata, visto che il suo alibi è che quella mattina stava facendo le pulizie a casa del dentista per cui lavorava.

Invece, alcuni testimoni e dichiarazioni rese all’epoca dei fatti riferiscono la presenza di Cecere nei pressi del luogo del delitto. Quell’udienza rappresentava, comunque, anche l’ultima occasione per gli imputati per decidere se sottoporsi o meno a interrogatorio, ma nessuno dei due intende farlo. Il processo, iniziato nel febbraio scorso, potrebbe essere vicino, dunque, a una svolta.