Omicidio Nadia Orlando: Francesco Mazzega si è suicidato/ Trovato senza vita in casa

Si è tolto la vita Francesco Mazzega, il ragazzo che aveva ucciso l’ex fidanzata, Nadia Orlando, due anni fa. La notizia è giunta in questi ultimi minuti, dopo che lo stesso, nella serata di ieri, sabato 30 novembre, ha deciso di farla finita. Come riferisce TgCom24.it, Mazzega è stato ritrovato senza vita nel giardino della sua abitazione in Friuli, dove lo stesso si trovava agli arresti domiciliari. Un gesto estremo che giunge dopo che nella giornata di venerdì era arrivata la sentenza in appello da parte del tribunale di Trieste, che aveva confermato la condanna a trent’anni di reclusione per lo stesso Mazzega. L’omicidio era avvenuto il 31 luglio di due anni fa, quando Nadia Orlando, ventiduenne di Vidulis di Dignano, provincia di Udine, venne trovata soffocata a poca distanza dalla sua abitazione. L’aggressore non ha retto il peso della condanna, ma soprattutto, quello del gesto compiuto, ed ha deciso di farla finita, suicidandosi.

OMICIDIO NADIA ORLANDO: IL PENTIMENTO DI FRANCESCO MAZZEGA

Lo stesso Mazzega aveva parlato così in aula due giorni fa: “Non merito perdono. Ho paura anche a chiederlo, vista la gravità di quanto fatto”. Il killer, nelle sue dichiarazioni di fronte ai giudici, aveva spiegato di non capacitarsi del gesto compiuto, e di non riuscire più a sentir pronunciare il suo nome, essendo associato ad un fatto così grave. Dichiarazioni che non erano però state viste come un pentimento da parte della famiglia di Nadia, che attraverso l’avvocato Fabio Gasperini aveva fatto sapere: “dichiarazioni abbastanza generiche – le parole riportate da Fanpage.it – frasi di circostanza ancora del tutto insufficienti perché non spiegano i fatti”. Mazzega aveva strangolato la ragazza in auto, per poi girare tutta la notte con il cadavere a fianco, prima di costituirsi. Secondo il tribunale, la vittima avrebbe voluto lasciare il suo aguzzino, e questi, come ritorsione, l’ha ammazzata.

