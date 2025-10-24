Femminicidio Nicoleta Rotaru, Erik Zorzi la uccise e ne inscenò suicidio: condannato all'ergastolo. Ora sotto esame finiscono i carabinieri: ecco perché

ERIK ZORZI CONDANNATO PER OMICIDIO NICOLETA ROTARU

Ergastolo e decadenza della potestà genitoriale: questa la pena inflitta dalla Corte d’Assise di Padova a Erik Zorzi per l’omicidio di Nicoleta Rotaru, ex compagna uccisa nell’agosto di due anni fa. Aveva anche inscenato un suicidio e rischiava di farla franca, ma l’inchiesta è stata riaperta grazie alla caparbietà della famiglia della vittima e dei suoi legali.

Delitto di Garlasco a Quarto Grado/ Il supertestimone, lo scontrino di Sempio e lo scontro fra legali

La donna venne trovata a terra, nel bagno di casa, con una cintura stretta alla nuca e segni che sembravano compatibili con la tesi suicidaria. Tuttavia, su pressione dei legali, fu esaminato il contenuto del cellulare della vittima: a incastrarlo fu un audio registrato di nascosto proprio quella notte da Nicoleta, come faceva spesso per documentare le continue violenze.

Pierina Paganelli a Quarto Grado/ In aula il confronto fra Manuela e Louis? Difesa e accusa si scontrano

Erano i suoi ultimi atti di vita, ma sono diventati la prova principale contro Zorzi, che ha perso anche la potestà genitoriale sulle due figlie di 14 e 10 anni, ora affidate a una struttura protetta.

ORA I CARABINIERI NEL MIRINO

Il caso, però, non si chiude qui. Il tribunale ha infatti disposto la trasmissione degli atti alla Procura generale della Corte d’Appello di Venezia affinché valuti l’operato dei carabinieri di Abano e Montegrotto, ai quali Nicoleta Rotaru si era rivolta più volte prima di essere uccisa. Nonostante i molteplici interventi presso l’abitazione della coppia, non fu mai attivato il codice rosso, né vennero inoltrate segnalazioni alla Procura.

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio convocato a Milano da Cattaneo/ A cosa servono misurazioni antropometriche

La madre di Nicoleta Rotaru ha ringraziato la giustizia italiana e i legali che l’hanno aiutata a ottenere la condanna dell’ex della figlia. «Desideriamo tantissimo che le due bambine non si dimentichino delle loro radici moldave, nel nome dell’amore di Nicoleta», ha aggiunto la sorella della vittima, come riportato dal Gazzettino.

Non è però la condanna di Zorzi a soddisfare la famiglia della 39enne, quanto la richiesta di un approfondimento sull’operato dei carabinieri, perché – come ha dichiarato l’avvocata Roberta Cerchiaro, legale di parte civile della madre della vittima – Nicoleta «non è stata ascoltata né creduta, e lo si sente chiaramente dalle varie registrazioni».

Secondo l’associazione D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, il processo non avrebbe neppure dovuto celebrarsi, perché la tragedia poteva essere evitata: Nicoleta aveva denunciato dieci volte. «I carabinieri hanno metodicamente minimizzato i fatti», ha accusato l’avvocata Aurora D’Agostino, che ha rappresentato l’associazione nel processo in cui si è costituita parte civile. A D.i.Re sono stati riconosciuti 15 mila euro di risarcimento, che verranno destinati alla promozione di attività di formazione per imparare a gestire situazioni di violenza maschile sulle donne.