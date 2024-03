Omicidio Nizza Monferrato, 18enne ammazza il papà/ Giallo sul movente: accoltellato dopo lite

Una ragazza di 18 anni è stata arrestata nella serata di ieri in quel di Nizza Monferrato, in provincia di Asti, accusata di aver ucciso il padre. Makka, il nome della giovane, come si legge sull’edizione online del quotidiano La Stampa, avrebbe preso un coltello al culmine di una lite con il proprio genitore, colpendo più volte il papà all’addome, tale Akhyad Sualev, di 50 anni.

L’uomo, originario della Russia come la figlia, non è morto subito, ma una volta soccorso dall’equipe del 118 è deceduto nonostante i tentativi disperati del personale sanitario di rianimarlo. In seguito la giovane è stata arrestata e poi portata in caserma dove è stata sentita dal pubblico ministero Andrea Trucano, della procura di Alessandria, per cercare di ricostruire con esattezza quanto sia accaduto. L’omicidio è avvenuto al terzo piano di una palazzina di via Valle San Giovanni, e quando sono arrivati i soccorritori e i carabinieri, il 50enne era già a terra in una pozza di sangue.

OMICIDIO NIZZA MONFERRATO, 18ENNE AMMAZZA IL PAPÀ: IL COMMENTO DEL SINDACO

Ad assistere alla scena vi era la mamma, la 18enne e gli altri tre fratelli: Makka, scrive La Stampa: “Era lì, in un angolo, tremante, quasi sfigurata dalla violenza che si era libera in lei”. Si è consegnata ai carabinieri, ma l’assassinio resta un mistero e anche per il movente al momento non vi è certezza, visto che sembra che non vi fossero mai stati segnali prima d’ora.

«Lavoratori, tutti impegnati nel ramo della ristorazione. Lui lavapiatti, la ragazza cameriera. Anche la mamma lavora in un locale» è il commento del sindaco del paese, ovviamente sconvolto Simone Nosenzo. «Una famiglia per bene che si stava integrando, nonostante tutte le difficoltà. Non erano assistiti, riuscivano ad andare avanti con le loro forze», aggiunge il primo cittadino. La 18enne frequenta il liceo scientifico Pellati e a scuola raccontano «Una bravissima ragazza. Studiosa», mentre il sindaco aggiunge: «Faremo il possibile per assistere la mamma e i fratellini».

OMICIDIO NIZZA MONFERRATO, 18ENNE AMMAZZA IL PAPÀ: L’IMPROVVISO LICENZIAMENTO

Toccherà alle indagini capire cosa sia successo, e i carabinieri sono partiti dai vicini di casa, che hanno comunque ribadito il concetto, «Una famiglia estremamente riservata», musulmani praticati. La ragazza era sempre solita uscire con l’hijab, mai un comportamento fuori posto o sopra le righe. Ma ieri deve essere successo qualcosa, così come spiegato anche dai colleghi della vittima: nel pomeriggio ha discusso a lungo con la moglie e la donna è stata vista annuire per poi mettersi a piangere, racconta anche La Stampa.

Dopo di che l’uomo si è presentato presso il titolare del ristorante dove lavorava e gli ha comunicato che si sarebbe licenziato. «Me ne vado, non lavoro più qui», una decisione improvvisa. Dopo essere rientrato a casa, la lite con la figlia poi la giovane che ha preso il coltello ed ha colpito il padre a morte.











