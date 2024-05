OMICIDIO ONORATO/ Il ritrovamento dell’imprenditore e il mistero della fascetta, nessuna pista è esclusa

PALERMO – Tragico pomeriggio nella Palermo bene per la misteriosa morte di Angelo Onorato, 55 anni, imprenditore molto noto a Palermo e titolare di un altrettanto noto negozio della città che va sotto il marchio Casa. Si tratta del marito di Francesca Donato, europarlamentare e vicepresidente della Democrazia Cristiana Nuova oltre che commissario del partito in Sardegna.

Onorato è stato trovato morto nella sua auto parcheggiata lungo una stradina laterale della via Ugo La Malfa, la strada principale della zona industriale e commerciale a Nord di Palermo che costeggia la circonvallazione. L’uomo aveva una fascetta di plastica al collo, circostanza che infittisce il mistero sulle cause della morte.

L’imprenditore era uscito di casa questa mattina per recarsi proprio nella zona industriale di via La Malfa dove aveva un appuntamento. Da quell’incontro, però, non è mai tornato. La moglie, infatti, non aveva più sue notizie dalle 11. Avrebbe provato più volte a rintracciarlo ma Onorato non rispondeva al telefono. Così sono iniziate le ricerche da parte dei parenti che grazie ai Gps sono riusciti a risalire al luogo dove è stato trovato l’imprenditore.

Urla di disperazione al momento del ritrovamento, come racconta un testimone. “Attorno alle 15 e un quarto nei pressi della Range Rover ho visto due donne che urlavano accanto allo sportello aperto dell’auto e mi sono avvicinato” ha raccontato un testimone “All’inizio sembrava che chiedessero aiuto, che ci fosse bisogno di soccorsi come se una persona stesse male – racconta il passante – e ci siamo avvicinati per dare aiuto. Poi abbiamo visto la persona ferma e abbiamo capito. Sul petto aveva del sangue e al collo una fascetta. La signora urlava, era disperata”.

Gli inquirenti non escludono nessuna pista e stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

Sconforto e sconcerto sia nel mondo imprenditoriale che in quello politico per una morte improvvisa e misteriosa quale che ne sia stata la causa. “La notizia della morte di Angelo Onorato, marito della collega Francesca Donato, mi sconvolge” dice Annalisa Tardino, europarlamentare anche lei ed ex collega di partito di Francesca Donato che era stata eletta nella Lega prima di passare alla Dc Nuova. “Esprimo il mio più sentito cordoglio e la nostra vicinanza a Francesca, ai figli e ai familiari tutti, colpiti da questa tragedia”.

Sul luogo del ritrovamento del corpo sono arrivati anche l’assessore regionale Nuccia Albano visibilmente commossa e l’assessore comunale Giuliano Forzinetti entrambi esponenti del partito Dc Nuova di Totò Cuffaro e il consigliere comunale Dario Allegra.

Dopo avere seguito la moglie, Francesca Donato, nella campagna elettorale di cinque anni fa per le europee, poi eletta a Bruxelles come indipendente nella Lega, l’imprenditore Angelo Onorato due anni fa aveva tentato personalmente l’avventura politica candidandosi alle regionali in Sicilia proprio con la Dc Nuova di Totò Cuffaro, ottenendo 846 voti e risultando undicesimo tra i sedici in lista.

Fallito l’ingresso all’Assemblea siciliana, Onorato aveva ripreso la sua attività di imprenditore nel settore edile e aveva rinnovato da poco il negozio Casa, di cui è titolare, in viale Strasburgo. Lascia, oltre la moglie, due figli, Salvatore di 25 anni e Carolina, 21 anni.

