Omicidio Ostia, 48enne pregiudicato ucciso sotto casa/ Regolamento di conti?

Un nuovo omicidio si è verificato nelle scorse ore in Italia e precisamente nella nota località di Ostia, lungo il litorale romano. Come riferito dal sito del quotidiano Repubblica, a perdere la vita è stato un uomo di 48 anni, ucciso con una serie di colpi di arma da fuoco attorno alle ore 23:00 di ieri, giovedì 2 febbraio 2023. Secondo quanto aggiunge il quotidiano nazionale, la vittima sarebbe un uomo già conosciuto dalle forze dell’ordine, un pregiudicato di nome Fabrizio Vallo, che è stato raggiunto cinque volte da alcuni colpi di pistola mentre si trovava sul portone della propria abitazione in via Sommergibile.

I colpi, stando a quanto fatto sapere dagli inquirenti, sarebbero stati esplosi da distanza ravvicinata e avrebbero colpito la vittima al volto e all’addome. Sembrerebbe quindi trattarsi di una vera e propria esecuzione, anche se nessuno dei residenti pare aver visto o sentito nulla, o forse la gente ha semplicemente paura a parlare. Repubblica ricorda ancora come l’omicidio sia avvenuto in un quartiere molto noto dalle cronache in quanto considerato un vero e proprio feudo del famoso clan Spada e del clan Fasciani, da sempre in contesa per controllare il mercato della droga locale.

OMICIDIO OSTIA, IL DUPLICE OMICIDIO DEL 2011

Non è da escludere che il 48enne raggiunto da cinque colpi di pistola a Ostia sia stato vittima di un regolamento di conti proprio nell’ambito del traffico di stupefacenti. Fabrizio Vallo, come detto sopra, è risultato avere dei precedenti, essendo un ex sorvegliato speciale e avendo trascorso diversi periodi in carcere per una serie di rapine commesse ai danni dei commercianti della zona di Ostia.

Il luogo dove si è verificato l’agguato non è purtroppo nuovo a crimini di questo tipo visto che già a novembre del 2011, 12 anni fa, nello stesso si verificò il duplice omicidio di Giovanni Galleoni detto “Baficchio” e Francescoo Antonini, “Sorcanera”, vicenda che segnò l’ascesa del clan Spada. L’assassinio di ieri sera sarebbe stato compiuto da due persone che poi sono scappate.

