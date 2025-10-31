Omicidio Pierina Paganelli, Cassazione ha accolto il ricorso di Louis Dassilva e rinviato al Riesame: perché la scarcerazione ora sembra più vicina

La scarcerazione potrebbe essere più vicina per Louis Dassilva, poiché la difesa ha ottenuto un risultato importante: ha vinto il ricorso in Cassazione, che per la seconda volta ha annullato il provvedimento del Tribunale del Riesame di Bologna, il quale lo scorso aprile aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere.

Secondo quanto riferito da Ore 14, si tratta di un successo per la difesa, anche perché sarebbe statisticamente molto difficile ottenere due pronunciamenti di accoglimento consecutivi dalla Suprema Corte. Un vero e proprio colpo di scena, mentre è in corso il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli.

Stavolta la svolta, ossia la scarcerazione, potrebbe essere vicina, dopo 472 giorni di detenzione. «Abbiamo lavorato tanto su questo ricorso, era in salita», è stato il primo commento di Roberta Bruzzone in diretta al programma di Rai 2.

LA REAZIONE DI ROBERTA BRUZZONE

La criminologa, consulente della difesa, ha poi spiegato quali sono i due macrotemi su cui si è concentrato il ricorso: «Le dichiarazioni di Manuela Bianchi, in particolare la sua scarsa credibilità sul piano logico e generale, e l’inconsistenza del movente. Siamo molto curiosi di leggere le motivazioni, che sicuramente ci aiuteranno a perfezionare ulteriormente la nostra strategia difensiva».

La Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio: non c’è dunque la scarcerazione immediata, ma la decisione potrebbe aprire la strada a tale possibilità.

Già a gennaio era stata presa una decisione analoga sulla prima ordinanza di custodia cautelare, poi superata dopo la ritrattazione di Manuela Bianchi. La Suprema Corte ha ribadito la sua posizione, ritenendo che anche la seconda ordinanza non fosse esaustiva nelle motivazioni. Ora si profila una nuova udienza al Riesame per decidere sulla custodia in carcere.

LOUIS DASSILVA VERSO SCARCERAZIONE?

A tal proposito, l’avvocato Assumma, intervenuto a Ore 14, ha spiegato: «La Cassazione ha dato un principio al Riesame, su cui dovrà riallinearsi nella prossima decisione».

La difesa ha accolto con soddisfazione la decisione della Suprema Corte, ma nel comunicato diffuso ha lamentato che, poco prima del processo, alcune persone abbiano rilasciato dichiarazioni pubbliche che avrebbero distorto i fatti, fornendo un’immagine falsa o parziale della vicenda.

Secondo gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, il processo in corso servirà a chiarire la verità e a correggere le numerose inesattezze. Oltre ad attendere le motivazioni della Cassazione, la difesa aspetta anche l’esito della perizia fonica, ritenuta una prova molto importante che potrebbe rafforzare ulteriormente la propria posizione.