A Dentro la notizia e La vita in diretta, le parole di Carmelo Abbate, dell'ex di Pamela Genini e di una sua amica: cosa è emerso

A Dentro la notizia si è parlato ampiamente del caso di Pamela Genini, la povera 29enne bergamasca ammazzata a Milano dal compagno Gianluca Soncini. In studio, presso il talk di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi, vi era il giornalista Carmelo Abbate, opinionista e volto fisso di Quarto Grado, che, in merito alla vicenda, ha esternato il suo punto di vista, sicuramente discutibile ma nel contempo comprensibile: «Possiamo anche mettere l’ergastolo per questi reati, ma comunque non ne usciamo fino a quando non spostiamo l’attenzione da lei a lui. Non è lei il soggetto che va aiutato, ma è lui il soggetto che va aiutato.»

Quindi aggiunge: «Attenzione, intendo questo: è lui che va intercettato e va “disincastrato”, è lui che va portato fuori dal tunnel, prima che arrivi su quel terrazzo dove fa qualcosa per cui non vede più via d’uscita. A quel punto puoi fare tutto. C’è il modo per trovare lui, incastrare lui e aiutarlo, perché evidentemente si è messo in una situazione in cui basta un sorriso, uno sguardo, una parola fuori posto e si alza e se ne va dal ristorante. È lui quello che non sta bene, ed è lui quello che bisogna fare.» Gianluigi Nuzzi ha commentato: «Aiutare è un termine forse un po’ pericoloso», mentre Solange Marchignoli, nota avvocatessa vittima di violenze da parte del suo ex, ha aggiunto: «Credo che sia una bellissima teoria, ma all’atto è praticamente impossibile, perché queste persone non hanno assolutamente il senso di critica.»

PAMELA GENINI, L’AMICA: “QUANDO MI HA PRESENTATO SONCIN…”

A Dentro la notizia vi era infine anche Aliza, una delle migliori amiche di Pamela Genini, che ha raccontato: «Avevamo un’amicizia con lei, condividevamo le emozioni, come tutte le amicizie fra ragazze. Ci siamo viste nell’ultimo periodo, il primo e il 7 ottobre, e abbiamo parlato di festeggiare il mio compleanno, che c’è stato sabato 18. Le avevo detto che forse riuscivamo a organizzare e se le faceva piacere passare un weekend all’estero. Allora mi ha detto che avrebbe sentito Gianluca; con lui era sempre difficile organizzare le cose.» L’amica di Pamela Genini ha ricordato: «Era il 14 ottobre alle ore 21:05 (poche ore prima di morire, ndr), quando mi scrisse il suo ultimo messaggio e mi disse che c’era per il weekend del compleanno e che era libera. Sono state le ultime parole.» E ancora: «Perché era difficile organizzare con Gianluca le cose? Evidentemente era molto geloso. Non potevo neanche immaginare che esistesse una gelosia così.»

A riguardo ha raccontato: «C’è stato l’episodio della cena quando mi ha presentato Gianluca e, dopo neanche cinque minuti, lui si è alzato ed è andato via.» Quindi ha argomentato: «Pamela mi ha chiamato e mi ha detto di organizzare questa cena per conoscere Gianluca. Doveva esserci anche il mio fidanzato, ma c’ero io; poi siamo arrivati al ristorante e, dopo cinque minuti che eravamo lì, lui si è alzato e se ne è andato. Io ho immaginato che avesse avuto qualche emergenza, invece Pamela mi ha detto che si era ingelosito, ma in realtà non avevamo fatto nulla, mi ero solo presentata e poi avevamo scambiato qualche parola, e lui si è ingelosito.»

PAMELA GENINI, IL RACCONTO DELL’AMICA DELLA VITTIMA E DELL’AUTISTA

E ancora: «Mi ha raccontato dell’episodio di settembre 2024 (quello di Venezia, ndr), di cui hanno già parlato le amiche di Pamela. Mi ha raccontato che le aveva rotto il dito e che le aveva gettato la valigia contro, e che le hanno steccato il dito. Purtroppo io non ho più queste foto perché lei cancellava tutti i messaggi.»

Un’altra testimone ha aggiunto, sempre a Dentro la notizia: «Sono stata, durante un transfert, una sua autista. Non riesco a parlare perché ci sono rimasta malissimo. Ciò che mi colpì tremendamente fu che mi disse che aveva un compagno che non la trattava assolutamente bene. Io le dissi in quell’occasione – per quello sono sotto choc – che, se la trattava male, doveva denunciarlo, e lei mi rispose che, se l’avesse denunciato, l’avrebbe… uccisa? Sì. In quell’occasione le dissi di stare attenta, perché con tutto quello che si sente, le dissi di non farlo entrare in casa e di denunciarlo. Mi disse che aveva paura perché era pazzo; se lo avesse denunciato…»

PAMELA GENINI, L’EX FRANCESCO: “ASSASSINIO E’ PREMEDITATO DA TEMPO”

Chiudiamo con le parole di Francesco, l’ex di Pamela Genini, intervistato ieri da La vita in diretta: «Si poteva salvare Pamela? Purtroppo non c’è più. È una domanda a cui è difficile rispondere. Lui voleva ucciderla: se fosse scattata la denuncia, lei sarebbe morta un anno prima, non la settimana scorsa. Lui era più di un anno che aveva in mente di farlo. Questo è un killer delle donne: l’aveva programmato dopo l’Isola d’Elba e l’escalation era partita lì. Aveva iniziato il suo piano criminoso, che poi è peggiorato col tempo. Ci sono uomini che, se non riescono ad avere una donna, arrivano a ucciderla. Lui è un killer, non c’è altra spiegazione.»

Quindi ha continuato: «A settembre dell’anno scorso mi aveva raccontato delle cose che non posso dirvi perché devo portarle in Procura, ma la faccenda è chiara ed è peggio di quanto emerso. Io le dicevo di denunciare, l’aiutavo a consigliare cosa dire alla polizia. Un clima agghiacciante. È un assassino, questo. Se Pamela avesse denunciato un anno prima… Lui aveva già detto che, se l’avesse denunciato, l’avrebbe fatta fuori. Lui già da un anno le diceva queste cose, l’ho detto in Procura. È chiara la faccenda: lui gliel’aveva detto chiaramente, avrebbe ammazzato lei e le persone a lei care. Poi ci sono altre cose che non si possono dire.»



PAMELA GENINI, L’EX FRANCESCO E IL CASO DELLA CAGNOLINA BIANCA

Due giorni fa c’è stata una fiaccolata nel paese bergamasco di cui era originaria Pamela Genini: «Non sono andato alla fiaccolata perché non ce la facevo. È da giorni che non dormo e non mangio, non è facile.» C’è anche da risolvere il caso di Bianca, il piccolo cagnolino di Pamela Genini, che è stato affidato a Francesco: «Bianca è stata affidata a me dalla polizia, e la sera stessa, quando è successo il brutto episodio, Bianca è corsa da me e in quel momento non mi è più stata lontana; non mi sta lontana un minuto. Anche per lei è un duro momento… »

Ci sono anche altre persone che tengono a Bianca, anche un altro ex fidanzato. Dalla famiglia mi è arrivata la richiesta di riavere Bianca. Al momento è affidata a me dalla polizia; toccherà allo Stato prendere la decisione migliore. Non voglio entrare in discussione: io penso che la cosa migliore sia fare giustizia. Sono certo che la faranno e che queste persone saranno in grado di farlo, e che allo stesso tempo Bianca starà con le persone a lei più legate. Io la vorrei tenere, ma anche con gli altri amici.»