Omicidio Pescara/ Testimone: “Visto un uomo con un casco che puntava una pistola”

A Morning News focus sull’omicidio avvenuto ieri in centro a Pescara, una vera e propria esecuzione in cui è morto un uomo di 66 anni, mentre un 48enne è rimasto gravemente ferito. La vittima, come scrive RaiNews, si chiama Walter Albi, un architetto professionista, mentre il ferito è Luca Cavallito, ex calciatore con dei precedenti penali: “Stavamo tornando dal mare – ha raccontato una testimone, parlando con il programma di Canale 5 – questa è una zona tranquillissima, erano le 8 di sera, abbiamo sentito dei colpi, sembravano dei raudi, poi ci siamo girati e abbiamo visto questo signore vestito di scuro con un casco integrale, con una mira precisa, un braccio teso”.

Il talk show condotto da Simona Branchetti ha intervistato anche Carlo Masci, il sindaco di Pescara, che ha spiegato: “Questo delitto così efferato non fa parte della cultura della nostra città è una zona tranquillissima di villeggiatura siamo tutti sconvolti, episodi del genere segnano un territorio, c’è la necessità di una presa di posizione da parte degli organi territoriali dello stato, noi dobbiamo sapere quali sono le cause e dobbiamo assicurare questo killer, questo delinquente, alla giustizia”.

OMICIDIO PESCARA, IL SINDACO: “UN’ESECUZIONE IN CENTRO CITTA’”

E ancora: “E’ stata un’esecuzione incredibile al centro della città, qui ci sono le suore, c’è il parco, questa città non può permettersi una cosa del genere. Allarme sicurezza? Servono più forze dell’ordine – prosegue il primo cittadino di Pescara riferendosi all’omicidio di ieri – abbiamo 120mila persone ma entrano in città 300mila persone che devono essere sicure e tranquille, il ministero dell’interno deve assolutamente intervenire, noi sindaci non possiamo essere lasciati da soli. L’esercito credo sia l’ultima ratio – ha concluso il sindaco incalzato da Simona Branchetti – nei giorni scorsi abbiamo avuto una riunione in prefettura chiedendo più sicurezza e il questore lamentava la carenza di personale. Noi abbiamo solo 4 poliziotti di notte, troppo pochi, noi questa cosa continuiamo a chiederla”.

