Omicidio Piera Napoli/ Uccisa dal marito Salvatore. La sorella: “Non era violento”

Nella puntata di “Storie Italiane” di oggi, giovedì 11 febbraio 2021, si è tornati a parlare dell’omicidio di Piera Napoli, una madre di 32 anni uccisa a Palermo da suo marito, Salvatore Baglione, reo confesso, domenica 7 febbraio 2021. Nella mattinata odierna i carabinieri della compagnia San Lorenzo sono giunti nell’appartamento della coppia per repertare alcuni oggetti che molto probabilmente necessitano di essere analizzati. Il coniuge della donna ore dopo ha confessato l’omicidio (si parla di uccisione premeditata): si trova attualmente in carcere ed è stata confermata una misura cautelare per lui.

Non si sa al momento cosa sia stato portato via dall’abitazione, ma evidentemente dalle indagini condotte fin qui sono emersi elementi che hanno indotto gli inquirenti a fare ritorno sul luogo del delitto per cercare il movente. La donna è stata accoltellata dieci volte dal marito mentre si trovava in bagno e di fronte alla porta di casa vi è quella dei vicini: possibile che nessuno abbia sentito nulla? O magari il marito ha prima colpito la consorte per impedirle di gridare?

OMICIDIO PIERA NAPOLI, LA SORELLA DI SALVATORE BAGLIONE: “NON È UN UOMO VIOLENTO”

In relazione all’omicidio di Piera Napoli, le telecamere e i microfoni di “Storie Italiane“, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, hanno intercettato la sorella di Salvatore Baglione, che ha confessato di avere ucciso la moglie in seguito a un raptus improvviso (era geloso di lei). “Mio fratello non è un uomo violento – ha asserito –. Non ce lo aspettavamo proprio. Neanche mi viene da parlare, siamo tutti collassati. Dobbiamo pensare solo ai bambini in questo momento. I bambini sanno tutto dai social”. Il matrimonio tra i due non andava più a gonfie vele: “Mio fratello soffriva, perdeva peso, sapevamo che non andava bene la situazione e che avesse sospetti su sua moglie. La doveva lasciare e basta, non doveva fare quello che ha fatto. Non ci aspettavamo proprio che potesse fare un gesto del genere”. I familiari di Salvatore Baglione si dicono “distrutti non una volta, due volte. Siamo vicini anche alla famiglia di Piera, seppur fisicamente lontani. In questo momento condividiamo lo stesso dolore”.



