Omicidio Pierina/ Ezio Denti: “E’ stata uccisa da una persona del suo stesso condominio”

Nuovo focus del programma di Rai Uno, Storie Italiane, sul caso dell’omicidio della povera Pierina Paganelli, la 78enne trovata senza vita a Rimini nei pressi del garage di casa. Il talk condotto da Eleonora Daniele ha intervistato in collegamento Ezio Denti, criminologo che è stato nominato consulente dalla famiglia di Manuela, nuora di Pierina, e Loris, fratello di Manuela. “Credo che la Procura stia facendo un buon lavoro – ha detto Ezio Denti – non sono d’accordo sulla dinamica. Se la vittima fosse stata sorpresa mentre stava entrando nella porta antipanico dei garage non capisco perchè hanno staccato la luce e bloccato l’ascensore. Questo potrebbe significare il lavoro di due persone oppure se fosse la mano di una singola persona, e ritengo sia una mano maschile viste le 17 coltellate, vuol dire che ha fatto tutto da solo ed è risalito la scalinata”.

Ezio Denti si dice convinto che Pierina Paganelli sia stata uccisa da una persona che abitava nel suo stesso stabile: “E’ un dato certo che l’assassino appartiene a quella palazzina. La signora sarebbe scesa con la macchina dalla discesa, avrebbe messo l’auto del garage di muso, ha aperto il garage, ha messo l’auto a marcia indietro, poi l’ha chiuso. Operazione che sono state fatte. Se l’assassino fosse stato presente nel corridoio del garage l’avrebbe sorpresa nel corridoio e non avrebbe atteso”.

OMICIDIO PIERINA, EZIO DENTI: “I POST DI MANUELA…”

E ancora: “Ora sono molto importanti i tempi, anche i secondi sono importanti per capire cosa sia accaduto”. Ezio Denti ha poi parlato anche di Luis, vicino di casa di Pierina Paganelli: “Ha avuto un incidente ma nulla a che fare con un suo eventuale intervento omicidiario. E’ invece importante collegare l’incidente di Giuliano a maggio 2023 con quanto accaduto a Pierina, e anche gli stessi famigliari sono convinti che qualcosa non quadra. Bisogna studiare la vita delle persone e della famiglia, sicuramente c’è molto da chiarire e capire”.

Ezio Denti ha aggiunto: “I post di Manuela sono poco significativi secondo me (dice riferendosi ad alcune parole pubblicate sui social prima della morte di Pierina ndr), non sono oggetto di interesse, così come il fatto che Luis non rilascia interviste, tra l’altro lui è un ragazzo molto ma molto intelligente”. Sul rapporto con Luis: “Sappiamo che Manuela è una Testimone di Geova religione che non ammette relazioni extra coniugali”. Ezio Denti ha poi ribadito: “Chi ha agito conosceva molto bene il posto. Sarebbe utile sapere chi ha toccato l’interruttore che stacca la corrente”.











