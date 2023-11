Omicidio Pierina Paganelli/ Barzan, consulente Manuela: “L’ambito famigliare non c’entra”

Storie Italiane torna a trattare il caso dell’omicidio di Pierina Paganelli, la 79enne uccisa a Rimini e per cui al momento non vi è alcun indagato. Il programma di Rai Uno ha avuto in collegamento ancora Davide Barzan, consulente di Manuela Bianchi, nuora della vittima, nonchè del fratello Loris e dei vicini di casa Valeria e Luis. “Al momento non vuole rilasciare dichiarazioni su questo presunto flirt”, le parole di Davide Barzan in merito alla posizione di Valeria circa la presunta relazione fra Luis e Manuela. “Non avrebbe mai consentito il pm il rientro di Giuliano in casa con tre potenziali assassini”, ha ribadito il proprio pensiero Davide Barzan in merito al figlio di Pierina Paganelli, ma in studio un’ex pm non sembra d’accordo.

“Abbiamo due opinioni diverse, vedremo cosa succederà”, replica Barzan alla dottoressa. Anna Vagli, criminologa in studio a Storie Italiane, aggiunge: “Io credo che il cerchio si stia stringendo e bisognerà indagare lì, vorrei capire se Luis fosse un testimone di Geova (come Pierina ndr) perchè sarebbe un passaggio in più”. Barzan ha replicato: “No, non è testimone di Geova”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, CONTINUA IL GIALLO DI RIMINI

Storie Italiane ha spiegato di avere anche degli audio di Giacomo e Chiara, i figli di Pierina, fratelli di Giuliano che fino ad ora non hanno mai parlato: “Attraverso i loro legali hanno mandato questi audio – le parole dell’inviata del talk – un messaggio anche come ricordo della mamma, ma non vogliono comunque apparire”. Eleonora Daniele ha replicato: “Domani li ascolteremo”.

La vicenda di Pierina Paganelli continua quindi ad essere un vero e proprio giallo e a più di un mese dalla sua uccisione non vi è ancora una traccia precisa. Sembra che gli inquirenti si stiano concentrando sull’ambito famigliare ma non va dimenticato che lo scorso mese di maggio il figlio di Pierina, Giuliano, ha subito una gravissima aggressione che lo aveva obbligato ad un ricovero in ospedale fino a pochi giorni fa. Secondo Davide Barzan sarebbe proprio questo l’ambito da approfondire.

