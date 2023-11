Omicidio Pierina Paganelli/ Consulente di Manuela: “Bisogna indagare quanto accaduto a Giuliano”

Storie Italiane è tornato a parlare del caso dell’omicidio di Pierina Paganelli, la 79enne assassinata a Rimini di fronte al proprio garage. Non vi sono indagati al momento e gli inquirenti hanno effettuato diversi sopralluoghi nelle ultime settimane, convinti che l’omicidio sia avvenuto da parte di una persona che abita nello stabile della stessa Pierina Paganelli. “La relazione extra coniugale – le parole dell’inviata di Storie Italiane – è una delle piste più seguite ed è tutto scritto nelle carte. Sembra che Pierina abbia espresso astio nei confronti di Manuela e Luis (i due presunti amanti ndr), ma anche di Loris perchè quest’ultimo pare che coprisse la sorella in merito a questa relazione. Alla luce di questo astio espresso in diverse occasioni gli investigatori ritengono che questa possa essere una delle piste più probabili. Valeria, la moglie di Luis, è stata ascoltata due volte dagli inquirenti e le è stato chiesto se sapesse di questa relazione, dicendo che era a conoscenza ma che non si trattava di una vera storia se mai di una scappatella”.

Anna Vagli, criminologa in studio a Storie Italiane aggiunge: “Chi indaga segue solitamente il come avviene l’omicidio e il perchè, e manca il secondo. Ci sono elementi che vanno a rafforzare l’ipotesi di un delitto in famiglia. Ci sono già dei passi falsi, come ad esempio sembra che Luis potrebbe aver consegnato degli abiti diversi da quelli che indossava e anche la negazione della relazione con Manuela è un passo falso, si tratta di “incidenti” che sono stati smentiti dai fatti”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, LE PAROLE DI DAVIDE BARZAN CONSULENTE DI MANUELA

Storie Italiane per approfondire la vicenda dell’omicidio di Pierina Paganelli ha intervistato anche Davide Barzan, consulente di Manuela, la nuora della vittima. “Al momento di forte tensione di stallo delle indagini Manuela ha preferito dormire fuori di casa qualche notte anche per tutelare la figlia minorenne, quindi escludo che ci siano stati tensioni forti con il marito Giuliano, ci saranno stati dei chiarimenti ma tensioni no”.

Davide Barzan aggiunge: “La collega criminologa ha detto che le scarpe sequestrate di Luis sono diverse da quelle indossate il giorno dell’incidente e devo smentire questo fatto, sono assolutamente le stesse. La relazione presunta fra Luis e Manuela? Pierina non era una persona che dava fastidio ad una ipotetica relazione extraconiugale. Certezze investigative non ce ne sono perchè non abbiamo accesso al fascicolo. In ogni caso secondo me non è il movente, dopo 40 giorni ci focalizziamo sull’ambiente famigliare, siamo tutti fuori strada, secondo me la procura sta indagando su altre ipotesi investigative. Dobbiamo focalizzarci sulla vicenda di Giuliano, tutto parte da lì”. Barzan ha poi aggiunto: “Se l’episodio di Giuliano fosse correllato all’ambito famigliare il pm non avrebbe mai permesso che Giuliano ritornasse a casa in mezzo a tre presunti killer, lo escludo totalmente”.

