OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, PARLA DAVIDE BARZAN

In attesa della decisione del Tribunale del Riesame di Bologna sul destino di Louis Dassilva, che ha chiesto nuovamente la scarcerazione, il criminalista Davide Barzan interviene a Pomeriggio 5 per commentare il caso degli scritti inediti di Valeria Bartolucci, moglie dell’indagato per l’omicidio Pierina Paganelli. Il contenuto di quegli scritti, sequestrati il giorno dell’arresto del marito, ha un’alta valenza probatoria per la Procura di Rimini, che infatti ha inserito quei documenti nelle carte d’indagine, in quanto delineano la personalità della donna sotto numerosi aspetti.

Pierina Paganelli, appunti di Valeria Bartolucci con "istruzioni" per Louis Dassilva/ Un taccuino in casa...

Ad esempio, avrebbe scritto una lettera anonima inviata a Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex amante del marito, fingendo di essere una sua ammiratrice. “Ancora una volta viene dimostrata la totale inattendibilità della Bartolucci, che fa di tutto per proteggere il marito, per far sì che Dassilva venga escluso dall’inchiesta. Anche lei è concorrente di queste bugie, insieme al marito. Ricordiamo che ha detto tante bugie anche agli investigatori“, ha dichiarato il consulente della Bianchi, che è indagata per favoreggiamento.

Pierina Paganelli/ Giallo su Manuela Bianchi: qual è il suo vero ruolo?

DAVIDE BARZAN: “LOUIS DASSILVA? PERICOLO DI FUGA IN SENEGAL”

Stessa sorte potrebbe capitare a Valeria Bartolucci, quantomeno è ciò che auspica Davide Barzan. “Nelle prossime settimane ci aspettiamo che venga iscritta nel registro degli indagati. Deve essere indagata, le sue bugie sono state troppe, ci aspettiamo che venga indagata almeno per favoreggiamento“, ha dichiarato in collegamento con Pomeriggio 5. Per quanto riguarda il destino di Dassilva, il consulente della difesa di Manuela Bianchi si aspetta che il Riesame confermi che debba restare in carcere.

“Anche perché ci sono indizi, 16.000 pagine di inchiesta che vanno in un’unica direzione, contro di lui. Inoltre, c’è il pericolo di fuga, perché ha un’altra famiglia in Senegal“. Per quanto riguarda la sua assistita, ha ricordato che Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, è stata ritenuta credibile dal GIP, anche se ci ha messo molto tempo a parlare. “Lei ha detto tutto, lo dice anche il GIP; invece, Bartolucci è ritenuta totalmente inattendibile da più giudici“.

Davide Barzan, prosegue inchiesta Le Iene nonostante le denunce/ La sua risposta lascia senza parole!