Omicidio Pierina Paganelli, decisione sul rinvio a giudizio di Louis Dassilva slitta al 7 luglio. Intanto sono state accolte alcune richieste dell'indagato

Slitta ancora la decisione sul rinvio a giudizio di Louis Dassilva per l’omicidio Pierina Paganelli: verrà presa il 7 luglio. Ieri si è tenuta l’udienza preliminare, ma il gup si è preso del tempo perché doveva esprimersi su alcune eccezioni preliminari sollevate dai legali dell’indagato. Infatti, la riserva è stata sciolta su alcune di esse. Per quanto riguarda la carcerazione preventiva, la scadenza è fissata al 15 luglio.

Pierina Paganelli, legali Dassilva: "Perizia fonica anche su Loris Bianchi"/ "Smonterà versione di Manuela"

Invece, aveva già ammesso 13 parti civili su 15 richieste: sono stati esclusi Gianfranco Saponi, ex marito della vittima, perché il coniuge divorziato non può costituirsi parte civile in base a quanto stabilito dalla Cassazione, e un’associazione contro la violenza sulle donne, in quanto l’istanza non è stata giudicata coerente con il caso della 78enne uccisa con 29 coltellate a Rimini.

Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci: "Manuela mente"/ "Temeva che qualcuno andasse ad indagare lei"

Infatti, anche la famiglia ritiene che Pierina Paganelli sia stata uccisa non in quanto donna, ma perché stava investigando sulla relazione extraconiugale della nuora. Non si è costituita parte civile, come preannunciato nei giorni scorsi, la nuora della vittima, Manuela Bianchi, diventata la principale accusatrice del suo ex amante, Louis Dassilva.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, DISPOSTO ACCERTAMENTO FONICO

Nelle scorse ore il gip di Rimini aveva accolto la richiesta della difesa riguardo un accertamento fonico sui movimenti compiuti da Loris Bianchi, fratello di Manuela Bianchi, nella notte del 3 ottobre tra la rampa e il garage del condominio. All’istanza non si sono opposti i legali del figlio della vittima, visto che è anche nel loro interesse far emergere tutto ciò che possa essere utile a scoprire la verità sul delitto, pur ritenendo che il fratello di Manuela Bianchi non sia coinvolto.

Pierina Paganelli/ L'audio di Manuela Bianchi: “Valeria Bartolucci ucciderebbe per te...”

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, LOUIS DASSILVA INNOCENTE PER EZIO DENTI

Invece, l’investigatore privato Ezio Denti, che si è occupato del caso all’inizio dell’inchiesta come consulente dei Bianchi e di Dassilva, è convinto dell’estraneità dell’indagato, di cui ha parlato a Canale 122, Fatti di Nera, per spiegare che l’omicidio Pierina Paganelli non è un delitto passionale, visto che l’indagato non era innamorato della sua amante e non avrebbe lasciato la moglie per lei. Infine, mette in dubbio la versione di Manuela Bianchi, asserendo che finora “ha raccontato tante bugie“, per cui non andrebbe presa in considerazione.