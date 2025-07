Omicidio Pierina Paganelli, figlio Giuliano Saponi vs Louis Dassilva/ "Forse è coinvolto nel mio incidente"

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, IL FIGLIO SU LOUIS DASSILVA

Giuliano Saponi torna a parlare della madre, Pierina Paganelli, e dell’omicidio per il quale recentemente è stato rinviato a giudizio Louis Dassilva, non solo vicino di casa della madre ma anche ex amante di sua moglie. Proprio quest’ultima, Manuela Bianchi, ha un ruolo importante nella vicenda, in quanto la sua testimonianza è una delle frecce che si trovano nell’arco della Procura di Rimini.

«Mi era sembrata una persona scostante, impaziente e facile all’ira», dichiara il figlio nell’intervista rilasciata al Resto del Carlino. Questa era la sua impressione di Dassilva, che non conosceva bene, avendogli commissionato solo un lavoro di manutenzione a casa sua. Eppure, tanto è bastato per farsi quell’idea di lui.

Peraltro, il figlio di Pierina Paganelli segnala che la madre e la sua famiglia mantenevano le distanze anche dalla moglie, Valeria Bartolucci, perché «non condividevamo, tra le altre cose, le frequentazioni». Su quest’ultimo aspetto non si sofferma, limitandosi a precisare che nutrivano timori per la loro sicurezza.

IL RAPPORTO CON LA MOGLIE MANUELA BIANCHI

Saponi è invece convinto dell’estraneità della moglie in questa triste vicenda, nonostante sia attualmente sotto indagine per favoreggiamento. «Ha commesso degli errori, dei quali risponderà» afferma Saponi, secondo cui la sua testimonianza rappresenta un tentativo coraggioso di rimediare ai propri errori, «confessando la verità quando ormai poteva essere difficile tornare indietro».

Ma Giuliano Saponi non si confronta con sua moglie sull’omicidio Pierina Paganelli e sul rinvio a giudizio di Louis Dassilva, preferendo parlare con lei solo di ciò che riguarda la figlia. Comunque, lui e i fratelli sono fiduciosi riguardo al lavoro degli inquirenti e sulla possibilità che il processo dia giustizia alla madre; infatti, oltre a ringraziare i suoi legali, ha espresso gratitudine per il lavoro delle forze dell’ordine e della Procura.

LA TEORIA DEL FIGLIO DI PIERINA PAGANELLI SUL SUO INCIDENTE

Nell’intervista Saponi si sofferma anche sull’incidente per il quale ha rischiato la vita, non escludendo che la vicenda possa essere intrecciata all’omicidio della madre. Pur non ricordando nulla di quell’incidente, da ciò che ha appreso dalle carte dell’inchiesta ritiene «possibile il coinvolgimento di Louis Dassilva».

L’auspicio, comunque, del figlio di Pierina è che si concluda il processo mediatico che si è tenuto finora «senza contraddittorio» da parte dei consulenti difensivi, ma anche da diversi soggetti accusati dall’uomo di aver speculato sulla vicenda diffondendo informazioni false, e per questo denunciati.