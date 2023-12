Omicidio Pierina Paganelli/ Loris Bianchi: “Mai dette contraddizioni, chi mi accusa non sa nulla”

Loris Bianchi, fratello della nuora di Pierina Paganelli, è stato intervistato stamane dal programma di Rai Uno, Storie Italiane per fare chiarezza su alcune “accuse” a lui riservate da alcuni ospiti dello stesso talk di Eleonora Daniele. “C’è una grandissima forzatura di questi ospiti – ha premesso Loris Bianchi, che ricordiamo, non è assolutamente indagato – a portare la storia in una direzione. Quella signora che ha parlato ha detto che faccio acqua da tutte le parti e ha tirato fuori una cosa che è una cosa coerente, come quella dei garage. Queste persone si siedono la mattina, sentono spezzoni e se le mettono a casaccio e le buttano lì, non ne hanno azzeccata una”.

Sull‘essere schivo Loris Bianchi ha precisato: “Verso la mia famiglia, se una persona avesse prestato un po’ di attenzione alle mie interviste… io vengo in trasmissione con piacere, è una grossa contraddizione di dire di essere schivo ma di venire in tv, ma con la famiglia ero schivo. E’ chiaro adesso?”. Poi Loris Bianchi ha precisato sulla sua interrogazione: “Mi hanno ascoltato solo un paio d’ore. Il fatto che io parlo di particolari? In questi due mesi di esperienze che ho avuto con la stampa, ho ricevuto molte critiche perchè non rilasciavo particolari e allora forse sono diventato più logorroico”.

LORIS BIANCHI E DAVIDE BARZAN, LE PRECISAZIONI SULL’OMICIDIO DI PIERINA PAGANELLI

Davide Barzan, consulente di Loris Bianchi e di altre persone nell’ambito del caso di Pierina Paganelli, ha voluto specifiche: “I miei assistiti non sono indagati ne sono stati interrogati. I processi penali si fanno sui fatti, si fanno sulle congetture, la dottoressa Vagli (criminologa in studio ndr), sta facendo solo congetture”.

“La notizia delle ultime ore – ha proseguito il consulente – è che ci sono tracce biologiche molto esigue sul corpo di Pierina, e chi ha ucciso Pierina è una persona esperta, i miei assistiti sono persone che non sanno neanche cosa sia un tribunale”. Loris Bianchi ha ripreso la parola: “Io non ho mai detto contraddizioni, accetto che voi mi facciate le pulci, ma non ho mai detto alcuna contraddizione”.

