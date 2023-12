Omicidio Pierina Paganelli/ Loris Bianchi: “Un mandante? Non ne ho idea, io attacco dalla stampa”

Loris Bianchi, fratello della nuora di Pierina Paganelli, è stato ospite stamane del programma di Rai Uno, Storie Italiane, per parlare del giallo della morte della 79enne di Rimini. “Il discorso del mandante è un’idea del dottor Barzan… nell’arco di questi due mesi le idee sono diventate tante ogni volta che c’è una notizia nuova… le idee cambiano sempre, è difficile avere un’idea precisa di ciò che è successo”. E ancora: “Della morte di Pierina l’ho saputo da Luis che mi comunicava che era successo qualcosa. Io e Luis non abbiamo mai parlato in maniera dettagliata, mentre mia sorella mi ha detto di non aver riconosciuto inizialmente Pierina, non rispecchiava i canoni di come la ricordava quando l’hanno trovata”.

Ma che rapporto aveva Loris Bianchi con Pierina? “Ci siamo rivisti negli ultimi mesi per via dell’incidente di Giuliano, non ridevamo e scherzavamo insieme, ci scambiavamo qualche parola di incoraggiamento. Quando è successo l’incidente mia sorella si trovava con me, e mia nipote ha chiamato dopo che le forze dell’ordine sono andate a casa: si parlava di morte certa. L’incidente è stato archiviato come incidente stradale. Aveva debiti? Sapevo di cartelle esattoriali ma cose di poco conto, tipo i bolli dell’auto. Non sono a conoscenza di vizi o richieste di soldi. Qualcuno che voleva male a Giuliano? Tutto può essere. Io so che lui era molto apprezzato”. Su Valeria, compagna di Luis: “Non è vero che non ci parliamo, ci siamo visti un mesetto fa e ci siamo parlati tranquillamente. Nell’ultimo mese dopo questo carico penso che abbiano bisogno di meno rotture di scatole possibili”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, LORIS BIANCHI: “LA RELAZIONE EXTRA CONIUGALE DI MIA SORELLA…”

Sulla relazione extra coniugale di Manuela con Luis: “Ne parlò apertamente il giorno stessa che venne ad abitare da me. Avevano deciso con Giuliano di prendersi una pausa. E’ successo a metà aprile, quando ha parlato poi con gli anziani dei Testimoni di Geova della sua relazione. Giuliano non sapeva chi fosse “l’amante” ma sapeva della relazione”. Poi quando è avvenuto l’incidente: “Mia sorella si è dedicata al 100% al marito, aveva senso di colpi ma ha vissuto per lui per tutto il tempo che è stata in coma”. Sul suo stato: “Mi son trovato in questo mondo senza capirlo, ho detto tanti sì ai giornalisti. L’omicidio di Piera è passato in secondo piano, le nostre vite sono state riempite di cose extra di cui non eravamo pronti. Pierina era una persona che ha sempre cercato di fare gruppo aiutando persone in difficoltà”.

Negli ultimi tempi comunque Loris Bianchi non si sentiva più con Pierina Paganelli: “Da quando mi sono sposato ho un po’ tagliato i ponti. Mi manca Piera? Avendola frequentata poco il trauma è stato minore rispetto a mia sorella. Logicamente è difficile da accettare oggi che non ci sia più”. Quindi Loris Bianchi ha ribadito: “Mi sono sentito molto attaccato in questo periodo dalla stampa, dalle provocazioni. Comunque ho le spalle larghe e sono riuscito, nonostante la situazione che stessi vivendo, la separazione di mia moglie, ho fatto da spalla a mia sorella per il trauma che stava vivendo”.











