Prosegue il rimpallo di accuse, più o meno velate, tra due delle protagoniste collaterali delle cronache sull’omicidio di Pierina Paganelli: la nuora Manuela Bianchi e la vicina di casa Valeria Bartolucci, rispettivamente amante e moglie dell’unico indagato per il delitto (in carcere dal luglio scorso) Louis Dassilva. Ennesimo terreno di scontro a distanza è l’audio inedito che vedrebbe la Bartolucci, a circa un anno e mezzo dai fatti, fare rivelazioni clamorose a un interlocutore, via messaggio vocale, riferendo una versione completamente nuova ed esplosiva sulla notte in cui si consumò l’assassinio.

Nella traccia ora in mano alla Procura di Rimini, per cui Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi sono state convocate dagli inquirenti a sit poche ore fa (la seconda attesa in questura nei prossimi giorni), la moglie di Dassilva tirerebbe in ballo velatamente la sua rivale in amore e il fratello, Loris Bianchi, sostenendo di essersi recata lei stessa sulla scena del crimine subito dopo l’omicidio su insistenza di una persona che avrebbe chiesto aiuto a lei e a suo marito (ignaro di tutto, però, perché a suo dire “dormiva”).

Nell’area garage di via del Ciclamino, oltre a imbattersi nel corpo senza vita di Pierina Paganelli, Bartolucci vi avrebbe trovato altre due persone appartenenti a uno stesso nucleo familiare e avrebbe dispensato consigli su come “cancellare le tracce” con un detergente specifico. Un resoconto del tutto diverso da quello reso per mesi agli investigatori e in tv e che, se irrobustito da riscontri investigativi, potrebbe cambiare molte posizioni nel mosaico dell’inchiesta (a partire dalla sua, con il rischio di un’iscrizione nel registro degli indagati con ipotesi di reato piuttosto pesanti come il concorso o il favoreggiamento).

Poche ore fa, in una intervista rilasciata al Resto del Carlino, Manuela Bianchi ha replicato alle velate accuse di Valeria Bartolucci che, in un passaggio dell’audio inedito, la collocherebbe sulla scena del crimine la notte in cui Pierina Paganelli fu uccisa (il 3 ottobre 2023) sebbene senza nominarla esplicitamente.

Manca poco alla sua audizione in questura a Rimini e, a differenza della moglie di Louis Dassilva, la nuora di Pierina Paganelli non potrà avvalersi della facoltà di non rispondere in quanto non congiunta dell’indagato.

Si è detta pronta a dire “la verità come ho sempre fatto” e sostiene che Valeria Bartolucci “sta mentendo” ancora su quanto successo la notte del delitto, in particolare in merito alla sua presunta presenza con il fratello Loris sulla scena dell’omicidio: “Sono 17 mesi che continua a dire che il delitto è colpa nostra. Ma lo dice solo da dopo che è emersa la relazione che io avevo con Louis, perché nel primo mese ci considerava entrambi innocenti. Bisognerebbe chiedere lei come mai ora in questo audio ha cambiato idea. D’altronde se Louis è in carcere è perché sia lui che lei hanno detto diverse bugie e inesattezze“.