Si profila l’orizzonte dell’incidente probatorio per Manuela Bianchi, indagata per favoreggiamento nell’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli. Interrogata pochi giorni fa dal pm Daniele Paci, in circa 13 ore ha reso una versione clamorosa e inedita in merito al ritrovamento del corpo della suocera.

Dopo aver sostenuto per 17 mesi di averlo scoperto da sola, la mattina del 4 ottobre 2023 (all’indomani del delitto), Manuela Bianchi ha tirato in ballo l’allora amante Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio. Nel suo nuovo racconto, ha detto che si sarebbero incontrati in prossimità della scena del crimine, nei garage di via del Ciclamino, e che lui le avrebbe preannunciato la presenza del cadavere di una donna oltre la porta tagliafuoco che avrebbe dovuto aprire per fare rientro nel proprio appartamento. Secondo le indiscrezioni, la Procura di Rimini sarebbe determinata a “blindare” questo resoconto dei fatti per paura che la donna, magari sotto il pressing di qualcuno, ritratti quanto messo a verbale.

Omicidio Pierina Paganelli, Manuela Bianchi verso l’incidente probatorio

Manuela Bianchi, quindi, potrebbe essere risentita in sede di incidente probatorio su richiesta della Procura per “cristallizzare la sua ultima versione”. Secondo quanto trapelato, le dichiarazioni della donna sarebbero ritenute attendibili al punto da spingere verso la necessità di blindarle così da poter assumere carattere di prova. Il pm inquirente Daniele Paci avrebbe già formalizzato istanza al gip nel timore che pressioni esterne – minacce o addirittura offerte di denaro – possano indurre la nuora di Pierina Paganelli a ritrattare.

A margine dell’interrogatorio sostenuto nelle scorse settimane dalla sua ex amante, Louis Dassilva, dal carcere, ha negato la ricostruzione della donna sostenendo che le sue sarebbero soltanto menzogne. Il 35enne senegalese continua a dirsi innocente e spera nella scarcerazione all’esito dell’esame della Cam3 che, la notte del delitto, aveva ripreso un soggetto ignoto che per la Procura potrebbe essere proprio l’assassino.