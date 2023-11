Omicidio Pierina Paganelli, Manuela: “L’assassino non è nel palazzo”/ Nuovi audio dei figli della vittima

Storie Italiane apre stamane con il caso di Pierina Paganelli, la 79enne uccisa a Rimini e per cui non si sa ancora nulla del suo presunto assassino. Il programma di Rai Uno ha mandato in onda l’audio del figlio di Pierina Paganelli, fratello di Giuliano, che ha spiegato: “Io e mia sorella abbiamo scelto il silenzio per amore e rispetto, ma certe cose ci hanno addolorato, descriverla come una donna con un linguaggio volgare che si intrometteva nella vita altrui ci ha stupito, mamma era diversa, era forte, rispettosa, sempre sorridente e non si è mai intromessa nella vita degli altri”. E ancora: “Lei non voleva attirare l’attenzione su di se, era impossibile non amarla e casa sua era sempre piena di gente a partire dalle amiche, era facile farla ridere e quel sorriso è la cosa che mi manca di più, come l’aria, mi manca il suo saluto, quando mi diceva che ero sempre il mio bambino”.

Sul giorno della morte di Pierina Paganelli: “Il giorno della sua morte mamma era passata a trovarmi ed era felice delle dimissioni di Giuliano (l’altro figlio ndr) e stavamo organizzando una piccola festa e lei si stava facendo prendere la mano preparando un pranzo di matrimonio”. In collegamento vi era Davide Barzan, consulente di Manuela, nuora di Pierina: “Questa notte è rientrata presso la casa coniugale insieme alla figlia, ha preferito dormire due notti fuori di casa insieme alla figlia per una serenità della minore”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, LE PAROLE DI BARZAN E MANUELA

Sulle parole dei figli di Pierina: “Io non voglio commentarlo ma anche Manuela sta elaborando il lutto della suocera, lei ha sempre avuto un ottimo rapporto con Pierina. E’ normale che dopo che i rapporti fra Manuela e Giuliano si erano raffreddati, la mamma aveva preso le difese di Giuliano, si erano raffreddati per questo motivi i rapporti. La signora Pierina non è stata spiata – ha aggiunto – in quanto parlava in vivavoce nel terrazzo con la figlia e Valeria (vicina di casa) ha ascoltato quanto diceva ma non è stata spiata”, le parole di Barzan in risposto al figlio che ha parlato di “donna spiata e violata nella sua intimità”.

Storie Italiane ha parlato anche nuovamente proprio con Manuela, che ha spiegato: “Il problema non è nel palazzo, abbiamo deciso di dormire altrove perchè mia figlia è giù, devo tutelarla e ha bisogno di staccarsi da tutto questo”. Sulla relazione con Luis Manuela non intende parlarne e ancora: “Sono provata perchè è lunga – ha aggiunto – io parto da maggio con pressione, dolore e tutto ciò che è successo a mio marito, dentro di me ho questa pesantezza”.











