Omicidio Pierina Paganelli/ Manuela: “Non ho fatto nulla, il mio incontro con i Testimoni di Geova…”

Storie Italiane torna a trattare il giallo di Pierina Paganelli, la 79enne uccisa a Rimini per cui non vi è ancora alcun indagato. Il programma di Rai Uno ha parlato ancora una volta con Manuela, la nuora della vittima, moglie del figlio Giuliano, che ha spiegato di essere assolutamente tranquilla: “So di non aver fatto nulla, di non sapere nulla, di non aver nascosto nulla agli inquirenti e in questo senso sono tranquilla e libera”.

Sul suo incontro con i Testimoni di Geova, di cui si è chiacchierato molto, la nuora di Pierina Paganelli ha spiegato: “Avevo un appuntamento alla sera con gli anziani dei Testimoni di Geova, un incontro per sapere come stavo, come andavano le cose, visto che nei precedenti 5 mesi avevo combattuto da solo questa situazione grave con mio marito all’ospedale e senza stipendi. Non era preventivano comunque che parlassimo delle mie cose personali”. In ogni caso Manuela non ha voluto parlare dei suoi rapporti con Luis (si parla di relazione clandestina) e con la moglie dello stesso, Valeria: “Rapporti con Valeria e Luis attuali? Non voglio rispondere a questa domanda”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI: “CON GIULIANO STA ANDANDO TUTTO BENE”

Con il marito, invece: “Con Giuliano sta andando tutto bene, siamo in casa assieme, abbiamo la figlia che ha avuto un crollo emotivo, oggi sono dovuta andare a prenderla a scuola che stava male, stiamo combattendo in questo momento che non è facile. Cosa direi a Pierina? La cosa importante è averla davanti, vuol dire che sarebbe viva, ma non dico a voi cosa le direi”.

Al momento non vi è alcun indagato nonostante siano passate diverse settimane dal giorno dell’omicidio, ma secondo gli ospiti di Storie Italiane potrebbe essere questione di giorni: “Qualche indagato nella cerchia famigliare potrebbe emergere a breve”. Anna Vagli, nota criminologa, ha aggiunto e concluso: “Indiscrezione di qualche ora fa, Manuela avrebbe inviato a Luis dei messaggi ma Luis non avrebbe risposto. Secondo quanto emerso quei messaggi sarebbero stati inviati proprio nei momenti in cui Pierina moriva”.

