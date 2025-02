Omicidio Pierina Paganelli, indagini a un punto di svolta? È la sensazione che filtra dalla recente novità nell’attività investigativa sul giallo di Rimini, rappresentata dalla nuova convocazione della nuora Manuela Bianchi in questura per essere sentita a sit alla presenza del pm titolare dell’inchiesta, Daniele Paci.

La donna, sposata con il figlio di Pierina Paganelli e amante dell’unico indagato per il delitto in carcere dal luglio scorso, Louis Dassilva, potrebbe essere ascoltata già nelle prossime ore e si parla di una “situazione in evoluzione” repentina, ma non è dato sapere se ci siano sviluppi decisivi né se siano stati trovati elementi capaci di portare ad ulteriori iscrizioni nel registro degli indagati. La notizia, riportata anche da Mattino 5 proprio oggi, riguarderebbe un più ampio “giro di audizioni” che coinvolgerebbe, oltre alla Bianchi, anche altri soggetti.

Omicidio Pierina Paganelli, nuove sit per Manuela Bianchi

Gli investigatori e il pm Paci dovrebbero sentire Manuela Bianchi a breve, secondo quanto trapela dalle più recenti indiscrezioni sull’inchiesta relativa all’omicidio di Pierina Paganelli e l’ipotesi è che ci siano ancora dei punti da chiarire sul fronte investigativo in merito a quanto finora acquisito. Non si esclude però che possano essere emersi nuovi elementi di rilievo per l’indagine attraverso testimonianze o intercettazioni, ma il riserbo è tale per cui, in questa fase, appare impossibile intercettare la ragione di questa nuova partita di audizioni in questura a Rimini.

Stando a quanto ricostruito da Mattino 5, nel ventaglio delle persone da riascoltare sull’omicidio di Pierina Paganelli potrebbero rientrare anche il fratello di Manuela Bianchi, Loris, e la moglie di Louis Dassilva, Valeria Bartolucci, entambi già nel cono di attenzionati (mai indagati) fin dalle prime battute del giallo.