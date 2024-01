Omicidio Pierina Paganelli/ Nuova lettera anonima: dopo Manuela Bianchi tocca a Luis

Si torna a parlare di Pierina Paganelli stamane a Storie Italia. L’anziana signora di Rimini è stata uccisa più di tre mesi fa davanti al garage della propria abitazione, e al momento nessuno sa dire chi abbia commesso questo efferato omicidio. L’ultima novità è l’arrivo di una nuova lettera anonima dopo che quella recapitata giorni fa, questa volta indirizzata a Luis, vicino di casa di Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli. “La grafia sembrerebbe essere la stessa di quella di Manuela”, spiega l’inviata del programma di Rai Uno: “Nella scorsa lettera si leggeva ‘Manuela assassina e complice‘, saranno le stesse le accuse per Luis?”. Ricordiamo che il vicino di casa si è avvicinato sentimentalmente a Manuela negli scorsi mesi, e il loro rapporto potrebbe aver fatto scatenare le malelingue nonostante, ricordiamo, entrambi non siano assolutamente indagati.

“Anche la lettera destinata a Luis sembrerebbe essere un giallo – aggiunge l’inviato – sappiamo per certo che sia arrivata nelle ultime ore, abbiamo avuto la possibilità di vedere solo la busta della lettera e sembra essere scritta dalla stessa mano. Il contenuto non lo conosciamo ma possiamo immaginare che possa essere dello stesso tenore di quella Manuela, probabilmente insulti, minacce e offese”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, LUIS: “MI STATE ACCUSANDO?”

Luis ha parlato anche con i microfoni di Storie Italiane: “Ho ucciso io Pierina Paganelli? Mi sta accusando”. E ancora: “Inventate le vostre storie, accusandomi, e adesso devo venire qui a giustificarmi? Continuate a dire quello che volete”.

Luis ha ripreso con lo smartphone le telecamere dei giornalisti presenti: “Lo ha fatto all’inizio e lo ha fatto anche ieri sera – ha proseguito l’inviata di Storie – non sappiamo perchè lo faccia. Ha fatto di tutto per evitarci. Ieri lo abbiamo visto esattamente come all’inizio della vicenda: è salito al secondo piano poi è ridisceso, è sceso in garage e all’ingresso del garage ci ha detto di venire con lui, quasi una sorta di sfida”.

