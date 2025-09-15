Omicidio Pierina Paganelli, processo Louis Dassilva rinviato al 20 ottobre. Cos'è successo nella prima udienza, figlio verso il divorzio da Manuela Bianchi

Il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli è cominciato oggi ed è stato rinviato al 20 ottobre per valutare le quattro eccezioni presentate dalla difesa. I legali di Louis Dassilva, unico imputato, puntano soprattutto sulla nullità dell’incidente probatorio di Manuela Bianchi, in quanto alle parti non è stata fornita la videoregistrazione.

Sono state anche contestate le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, oltre al mancato invio di alcuni documenti riguardanti interrogatori e intercettazioni.

L’accusa ha chiesto che tutte le eccezioni vengano respinte, ad esempio perché non ci sarebbe stata alcuna lesione del diritto di difesa, ritenendo che la trascrizione dell’interrogatorio sia sostanzialmente assimilabile alla videoregistrazione, ma la Corte d’Assise prenderà una decisione nella prossima udienza.

PROCESSO A LOUIS DASSILVA: TELECAMERE FUORI DALL’AULA

Ne è stata presa una, invece, sulla presenza delle telecamere in aula: dopo una breve camera di consiglio, la Corte ha deciso di non autorizzare le riprese del processo, consentendo solo foto alle parti che hanno dato parere favorevole, ritenendo che la diffusione di materiale audiovisivo possa nuocere al regolare svolgimento del procedimento.

Oltre alla questione della mancata videoregistrazione dell’interrogatorio di Manuela Bianchi, la difesa ha sollevato la questione del deposito tardivo della perizia sulla nuora della vittima. I difensori dell’imputato hanno puntato il dito anche sul capo di imputazione, perché “poco chiaro”.

Del resto, il gup aveva chiesto al pm di riformularlo e arricchirlo. Per i legali di Louis Dassilva è generico nella sua impostazione, soprattutto per quanto riguarda le aggravanti.

IL FIGLIO DI PIERINA PAGANELLI DIVORZIA DA MANUELA BIANCHI

Per quanto riguarda la famiglia di Pierina Paganelli, è emerso che si è costituita parte civile. In particolare, il figlio Giuliano Saponi ha annunciato la fine del matrimonio con Manuela Bianchi, il cui coinvolgimento in questa vicenda va chiarito secondo l’uomo.

“Posso fare delle ipotesi e dei pensieri, penso che ci sarà il tempo per capirlo“, ha dichiarato, come riportato da Mattino 5. Per quanto riguarda il divorzio, ha confermato che il matrimonio è “nelle fasi finali“, ma è una questione che al momento gli interessa meno, perché la priorità è che la madre abbia giustizia.